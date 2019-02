Di Candia dispuesto a asumir la Intendencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El prosecretario de la Intendencia de Montevideo Christian Di Candia está dispuesto asumir como intendente, mientras el precandidato Daniel Martínez haga uso de licencia para dedicarse de lleno a la campaña electoral.

Si bien el primer suplente del jefe comunal es el director de Desarrollo Económico Óscar Curutchet (Asamblea Uruguay), no ha dejado en claro su interés de asumir ya que está expectante respecto a una posible candidatura suya a la Asociación Uruguaya de Fútbol.



La segunda en la línea de sucesión es la directora de Desarrollo Social, Fabiana Goyeneche, militante de Casa Grande. Según comentaron a El País fuentes del Frente Amplio, la jerarca no renunciaría a su cargo en el Ministerio de Economía por lo cual no estaría en condiciones de asumir la titularidad en la Intendencia.



El tercer suplente es justamente Di Candia (Magnolia), que según supo El País mantuvo una reunión con el intendente, quien le consultó si estaba dispuesto a asumir tal responsabilidad.



Está previsto que a mediados de marzo Martínez pida licencia para volcarse de lleno a la campaña. Si gana las internas del Frente Amplio, el intendente renunciará finalmente el cargo al día siguiente.



Los informantes indicaron que Di Candia transmitió a Martínez que sí está dispuesto a asumir como intendente, aunque por ello deba dejar el cargo que tiene en la Junta Departamental de Montevideo como coordinador de las comisiones. El tema aún no fue resuelto, pero pesa la buena relación que tienen ambos.



El cuarto suplente de Martínez es Juan Canessa, director de Artes y Ciencias, y representante del Partido Comunista, el cual es muy poco probable que asuma la responsabilidad, coincidieron las fuentes.