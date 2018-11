Di Candia dice que "es de locos tener muertos con vista al mar" y apoya traslado de cementerio

"Me hubiera encantado mover el cementerio, eso lo tengo entre ojo y ojo. Es de locos tener ese lugar ahí con muertos con vista al mar". La frase es del prosecretario de la Intendencia de Montevideo, Christian Di Candia, en declaraciones al semanario Búsqueda.

El comentario surge a raíz de la propuesta de privados para trasladar el Cementerio del Buceo a otro lugar, dejando el espacio que ocupa disponible para realizar otras construcciones. El predio comprende un perímetro limitado por la rambla Chile, la calle Tomás Basáñez, avenida Rivera y bulevar José Batlle y Ordoñez (ex Propios).



Según Di Candia, la posibilidad de trasladar el cementerio "no es algo complejo de hacer" y "se paga solo". "Se podría llamar a un concurso internacional, es un sueño para cualquier urbanista presentarse a diseñar una miniciudad en ese lugar frente al mar" valoró y consideró que "en cualquier lugar del mundo los cementerios se mudan".

El arquitecto y exintendente Mariano Arana, por su parte, manifestó a Búsqueda que "dentro de la tesitura uruguaya, la gente sabe ponderar y anteponer arraigos patrimoniales, culturales y humanos ante lo puramente vinculado al rédito económico", por lo que sería "inconcebible" que exista un "consenso mayoritario" para resolver el traslado del cementerio.



En tanto, el exdirector de la Comisión de Patrimonio Histórico de la Nación, Willy Rey, señaló que la propuesta es "un disparate", ya que "un cementerio es una memoria muy importante para una ciudad y en particular para su sociedad", además del hecho de que "hay una parte muy potente y muy significativa de su memoria que afecta de una manera particular a muchas personas que tienen allí los restos de sus familiares".



La propuesta del privado "no tenía un destino específico para el cementerio, pero sí opciones en el norte, este y oeste de la ciudad con la construcción de un cementerio parque mucho más amigable".



Arana, que actualmente es edil, entiende que el predio puede tener un potencial económico financiero incalculable debido a su ubicación, pero "no todo hay que medirlo en esos parámetros".