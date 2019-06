Después de dos meses de empate, Partido Nacional tiene "leve liderazgo" ante el FA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este miércoles, en la edición central de Telenoche, la consultora Opción dio a conocer su última encuesta de intención de voto por partido. Según esta firma, si las elecciones nacionales fueran el próximo domingo, el Partido Nacional obtendría el 30% de los votos, el Frente Amplio el 27% y el Partido Colorado el 9%.



Luego aparecen: Cabildo Abierto con 7%, Partido Independiente con 3% y Partido de la Gente y Unidad Popular con 1% cada uno. Por otra parte, hay un 1% adjudicado a PERI y otros.



Un 8% corresponde a los votos en blanco o anulados. El restante 14% manifestó que no sabe o prefirió no contestar.



En comparación con este mismo período en 2014, el FA bajó siete puntos (34%), el Partido Colorado tres (12%) y el Partido Nacional subió cuatro (26%).



La medición fue realizada entre el 13 y 27 de mayo y se consultó a 800 personas mayores de 18 años residentes en el país. El margen de error muestral es de +/-3,5% con un 95% de nivel de confianza.



A modo de conclusión, Opción señaló que "tras dos meses consecutivos de empate en el primer lugar entre el PN y el FA, se registra en la encuesta de mayo un leve liderazgo del PN con vistas a las elecciones presidenciales y parlamentarias de octubre".



"El PN capta un 30% frente a un 27% del FA. La tendencia se encuentra dentro del margen de error estadístico como todas las distancias que han existido para un lado u otro entre ambos partidos desde hace tres años en adelante. No obstante, la última vez que el FA lideró las mediciones fue en abril de 2018. Desde allí hubo paridad o leves ventajas a favor del PN", agregó el informe.

Plebiscito sobre seguridad.

En la elección de octubre se votará además un plebiscito de reforma de la Constitución para habilitar, entre otras medidas, la creación de una guardia militar que colabore con la policía en temas de seguridad interna.



Opción le preguntó a los encuestados: si ese plebiscito fuera el próximo domingo, ¿votaría a favor o en contra de dicha reforma?



El 64% manifestó estar de acuerdo con esta iniciativa mientras que el 27% mostró lo contrario. El 9% restante no sabe o no contesta.