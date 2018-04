El descrédito en la política crece en el año preelectoral

Uruguay está lejos del conocido eslogan "Que se vayan todos" que en Argentina ha sonado con fuerza. Incluso dista mucho del descrédito político que se vive en estos momentos en Brasil, que atraviesa gigantescos casos de corrupción.

El sistema de partidos uruguayo es sólido y de los más antiguos en el mundo. Sin embargo la confianza de la ciudadanía en los líderes políticos y en todos los partidos va en declive. Una sucesión de hechos que afectaron la ética de algunas figuras políticas y la salida a la luz de casos de corrupción llevaron a la ciudadanía a desilusionares y generaron un cierto descrédito que va en aumento.

Los millones de dólares gastados en Pluna, las mentiras de Raúl Sendic, los acomodos de familiares en las intendencias blancas y la falta de transparencia en ASSE, son algunos de los episodios que han manchado el honor del sistema político.

Hace pocos días se conoció un nuevo caso de uso y abuso de fondos públicos con las compras a través de tarjetas corporativas del Banco República hace 18 años cuando gobernaba el Partido Colorado. La información fue divulgada por dirigentes frenteamplistas para contrarrestar el efecto de los pedidos de procesamiento de exdirectivos de Ancap, entre ellos el del exvicepresidente Raúl Sendic.

"Veo políticos que están más preocupados por querer ganar la (indigna) competencia a quién es menos corrupto, que a salvar a la buena política y el sistema, que no es patrimonio de nadie sino de todos. Por favor, madurez y responsabili-dad. Esto es serio", escribió en Twitter el diputado colorado Fernando Amado.

Este deterioro de la imagen de la política que se advierte fue reflejado por Equipos Consultores en un estudio de popularidad de los políticos locales. Un sondeo de opinión consultó a los ciudadanos sobre si conocen o no a determinadas figuras políticas y en el caso de conocerlas, si les generan simpatía, antipatía o nada.

Por primera vez desde que se hace este análisis, el saldo neto entre antipatía y simpatía de todas las figuras políticas relevadas dio negativo. Es decir, hay más gente que siente rechazo hacia los políticos uruguayos que la que demuestra simpatía y aprobación.

El exmandatario José Mujica es quien aparece mejor posicionado. Tiene 44 de simpatía, y 46 de antipatía; por lo que su saldo neto de popularidad es -2. El intendente Daniel Martínez se ubica en segundo lugar con una popularidad de -5 puntos: 31 de simpatía y 36 de antipatía. El presidente de la República, Tabaré Vázquez, completa el podio con 37 de simpatía y 45 de antipatía: su saldo neto es de -8 puntos.

El primer representante de la oposición que aparece es la senadora blanca Verónica Alonso, con una popularidad de -15 puntos. Sin embargo su simpatía es de 18 y un 32 de los encuestados dijo no conocerla. El precandidato blanco Luis Lacalle Pou recoge una simpatía mayor, de 31, pero acumula una antipatía de 50, lo que le hace bajar la popularidad a -19.

En el ranking de confianza en las instituciones de la consultora Factum los partidos políticos están en el último lugar. La tendencia que muestra la encuesta es que con el paso de los meses la gente confía menos en los partidos políticos, y más en el Poder Judicial, por ejemplo. El estudio presentado en las primeras semanas de marzo coloca a los bancos como las instituciones que generan mayor confianza en la gente; 58% dijo que confía en ellos. En segundo lugar aparece la Policía con 48% de aprobación.

Los partidos políticos se ubican en el último lugar con 28% de confianza de la gente y un escalón más arriba están los sindicatos, con tan solo 26% de aprobación ciudadana.

El estudio motivó la autocrítica del dirigente del Pit-Cnt Richard Read. "Sindicatos y partidos políticos estamos en la B", escribió en su cuenta de Twitter haciendo referencia a la segunda división de la liga de fútbol. "Es triste y preocupante que la población no confíe en estas dos herramientas. ¿No será hora de empezar a revisar nuestra actuación y asumir con autocrítica errores? La responsabilidad de que esto cambie es de las direcciones políticas", concluyó.

Orsi y el temor por la salud de la República

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, del Frente Amplio, también advirtió sobre la pérdida de credibilidad en las instituciones políticas. A raíz del destape de actuaciones no éticas de políticos, el dirigente oficialista reflexionó en Twitter:



"Los ciudadanos se merecen por lo menos nuestras disculpas. Yo no fui no alcanza, recién me entero ofende. Hagámonos cargo. Por el bien de nuestros partidos, por la salud de la República", escribió. Para él no se puede entrar en la lógica de "ellos son peores" ni "son todos iguales". "Es el camino a la destrucción del sistema de partidos. Cuando estos no funcionan ya sabemos lo que viene. Estamos a tiempo", sostuvo.