Desconfianza en el FA al bajar en encuestas

Al decir de la vicepresidenta Lucía Topolansky, "el susto despertó al mamado" en la campaña electoral de 2014 y el Frente Amplio alcanzó su tercer gobierno. En comparación con diciembre del 2013, hoy la coalición está 14 puntos abajo y eso preocupa a la dirigencia, aunque también hay quienes lo relativizan.

Los números hablan por sí solos. A poco menos de un año de las elecciones, el Frente Amplio atrae al 30% del electorado y es superado por el Partido Nacional que registra una intención de voto del 34%, de acuerdo a un sondeo de Equipos.

Más allá de la discusión instalada respecto a la credibilidad de las encuestas, en el oficialismo no deja de preocupar el tema. "La encuesta expresa una idea, un sentimiento de la sociedad en ese momento. Por tanto, hoy me siento preocupado por esa foto del pasado que está mostrando esta encuesta. El Frente no puede desconocer el señalamiento de la ciudadanía, pero el futuro son las elecciones", señaló a El País el diputado Alejandro Sánchez (MPP). Así, concluyó que la encuesta debe ser un llamado "a que el mamado se despierte después de las vacaciones".

El legislador consideró que pudo haber incidido en el resultado el hecho de que "hay una campaña en marcha" de parte de la oposición. "Hay enojos de la sociedad hacia el Frente Amplio, no le podemos echar toda la culpa a la oposición y a su campaña. También tenemos que asumir con humildad lo que nos están diciendo", señaló. Para Sánchez, incide en estos resultados el caso del exvicepresidente Raúl Sendic, ya que la medición se hizo antes del Plenario donde se lo decidió inhabilitar como candidato al Senado de la Lista 711. "Creo que muchos de los que criticaban al Frente por esto van a tomar la resolución como algo positivo", añadió.

Desde el punto de vista del diputado Felipe Carballo (Lista 711) "no se puede desconocer el resultado de una encuesta, porque hubo un trabajo científico detrás". Por lo que reconoció que "genera preocupación". "También debo decir que las encuestas muchas veces se han equivocado. Son elementos a tener en cuenta por el gobierno y el Frente para posicionarnos en otro lugar, por eso hemos planteado un shock de medidas tendiente a resolver algunos problemas de la gente", como por ejemplo la vivienda. Para el legislador del grupo de Sendic no pesó en los resultados el procesamiento sin prisión del exvicepresidente.

Consultado por El País, el diputado socialista Roberto Chiazzaro opinó que si bien a nivel del Frente Amplio tienen claro que el respaldo no es el mismo que en el 2014, hace unas semanas otras encuestas arrojaban resultados diferentes al escenario planteado por Equipos, que coloca al Partido Nacional cuatro puntos por encima del oficialismo.

"Hay que ser precavidos, porque los mismos que hicieron la encuesta hablan de lo efímero que son las opiniones. No tenemos de momento que estar tremendamente alarmados y sí reconocer que no estamos en la misma situación que el período pasado", opinó Chiazzaro. El descontento, que se traduce en una baja de la intención de voto, está asociado al desgaste del gobierno y la renovación de las candidaturas de los tres principales líderes: Tabaré Vázquez, José Mujica y Danilo Astori, explicó el diputado. "Cuando se hagan conocer todos los precandidatos y sus perfiles, seguramente estaremos con números mayores", indicó.

"No es real".

Para el diputado de Asamblea Uruguay José Carlos Mahía "es lógico que existan vaivenes" en una elección de "alta volatilidad". "Por mi vereda ese resultado no es real; ahora, yo respeto a todas las empresas", señaló. "En el período pasado hubo una prueba de fuego para las encuestas y el Frente estuvo a un paso de ganar en primera vuelta. Creo que una vez que se consolide la campaña y la candidatura a la que apostamos, que es la de Daniel Martínez, el Frente irá hacia un cuarto gobierno", concluyó. De todos modos, reconoció que "cambió mucho el escenario" en relación con el 2014, cuando el FA estaba 10 puntos más arriba. Consideró que temas como el de Sendic y el desempleo marcan una situación "más compleja" para el oficialismo.

"Cada aparición y comentario de Sendic genera opinión pública en contra del Frente. Es un dato de la realidad", acotó.

Empate técnico entre oficialismo y blancos

Opción Consultores divulgó anoche la última encuesta de intención de voto a menos de un año de las elecciones. Bajo la pregunta "a quién votarías si las elecciones fueran el próximo domingo" el Partido Nacional obtuvo un 27% en intención de voto y solo un punto por debajo se ubicó al Frente Amplio con el 26%, de acuerdo al sondeo presentado ayer en Telenoche. En tercer lugar se encuentra el Partido Colorado con un 12% y comparten el cuarto lugar el Partido de la Gente y el Partido Independiente con el 5% de intención de voto. Por último, con el 2%, se encuentran Unidad Popular y otros partidos.

Los indecisos, votos en blanco y anulados representan un 23% del electorado.