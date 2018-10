Se desata polémica electoral en Adeom de Salto

La interna del sindicato de trabajadores municipales en vísperas de las elecciones de nuevas autoridades a realizarse el viernes de la semana próxima, alcanzó su máxima tensión ayer al mediodía cuando la comisión electoral de Adeom Salto (Adeoms) resolvió no permitir la participación de un cabeza de lista que se ha convertido en la oposición a la actual directiva que está orientada por dirigentes afines al Partido Comunista.

Al término de los plazos de la presentación de las hojas de votación que venció a la hora 12, la lista 159 vio rechazada la participación Marcelo Nobre, quien era el encabezaba la misma y ha sido un férreo opositor no solo de la conducción del gremio, sino de la gestión del intendente Andrés Lima. Nobre, que ingresó a la Intendencia en la primera administración del Frente Amplio y ocupó la encargatura de la División Recolección, hasta hace pocas semanas integraba una nueva agrupación política que está conformando Lima.

Las discrepancias con la conducción de Adeoms, primero y con el jefe comunal que a instancias del gremio lo trasladan como sereno al Parque Solari, desencadenó una campaña mediática y con fuerte tinte político y de acusaciones y en momentos también en que la Junta Departamental rechazó la aprobación de una serie de reivindicaciones que en una modificación presupuestal había enviado el ejecutivo comunal y acordadas con el gremio, pero sin contar con el apoyo de los jefes de bancadas de los partidos de la oposición que dominan el legislativo comunal, ya que el Frente Amplio quedó en minoría por la deserción de varios de sus ediles.

Al recibir la notificación de que no fue aceptado para participar como primer titular de la lista, Nobre anunció que la semana próxima se encadenará en un lugar público e iniciará una huelga de hambre en repudio a lo que considera una "dictadura" de la izquierda por parte de la directiva de Adeoms.

"El Ministerio de educación y Cultura y otras autoridades tendrán que responder por denuncias que hemos realizado y que llevan dos años sin que tomen cartas en el asunto. Esto es una arbitrariedad porque jurídicamente no me muestran en qué se amparan para no permitirme participar de la elección, cuando ya cumplí las sanciones que me impusieron", sostuvo Nobre.