Los desafíos que se plantea el gobierno de cara al referéndum por la LUC

Con enfoques diferentes pero con un mismo propósito -defender la ley de urgente consideración (LUC)- lo cinco partidos políticos que integran la coalición de gobierno lanzaron ayer la campaña por el “No”.

El Partido Nacional, el Colorado, el Independiente, el de la Gente y Cabildo Abierto tienen algo muy claro: en la arena política la discusión no se va a centrar en el contenido de los 135 artículos en disputa. El oficialismo está convencido de que el referéndum será, en realidad, como una elección de medio término -“al estilo argentino”, dicen-, en la que el Frente Amplio medirá sus fuerzas de cara a las elecciones de 2024.



Y también hay coincidencia entre los dirigentes oficialistas en cuanto a que si el resultado en las urnas es favorable al gobierno, eso los dejará bien posicionados para futuros comicios. Al mismo tiempo se le daría un nuevo golpe al Frente Amplio, que obligaría a la oposición a reorganizarse internamente.



El mayor “talón de Aquiles” que tiene el gobierno, según reconocen muchos de sus dirigentes, es el artículo de la LUC referido al mercado de combustibles, donde se define el nuevo sistema para la fijación de los precios. Básicamente se determina que cuando sube el petróleo los combustibles suben, mientras que cuando baja el precio del barril el valor de las naftas acompaña la caída. Y este cálculo se hace mes a mes.



Dada la tendencia al alza del valor del crudo, el gobierno subió los combustibles poco después de la aplicación de la ley, algo que repitió en los meses siguientes. A fin de año, ya de cara al referéndum, el gobierno decidió suspender los aumentos, pese a que el precio del barril continuaba subiendo. Ayer anunció un aumento de $3. Este debería haber sido mayor en caso de que se tomaran en cuenta los criterios que establece la LUC.

El otro obstáculo a sortear son algunas diferencias internas que se vienen sucediendo entre blancos y colorados por el armado de la campaña. Algunos dirigentes colorados han expresado cierto malestar en cuanto a que a estrategia estaba siendo diagramada de forma exclusiva por el Partido Nacional. Esto pudo disiparse en los últimos días, gracias a conversaciones mantenidas entre algunos dirigentes, pero lo cierto es que persisten algunos enojos. Es el caso del diputado Gustavo Zubía, que ha advertido que en “la dirección de la campaña no se termina de integrar a los colorados”.



Hay un tercer punto importante que la coalición aún está por resolver, y esto tiene que ver con el financiamiento de dicha campaña. No se determinó un fondo común de los cinco partidos para pagar avisos de televisión, folletería, cartelería en la vía pública, y ni siquiera para los actos conjuntos. En cuanto a la campaña en medios, de hecho, ya está determinado que el gasto fuerte correrá por cuenta de los blancos, que de todos modos planean generar piezas generales, que comprendan a los cinco partidos que llaman a votar por el “No”.

"Derecho a gobernar".

En la conferencia de prensa del lanzamiento de campaña de la coalición, el blanco Pablo Iturralde dijo ayer que a su entender lo que cuestiona el Frente Amplio en el referéndum “es el derecho a gobernar, el que fue concedido legítimamente por la ciudadanía”.



La vicepresidente Beatriz Argimón remarcó que harán una campaña “con la verdad”. Y añadió: “Pero por sobre todas las cosas tengan en claro que este gobierno no va a detenerse”.



El colorado Julio María Sanguinetti manifestó que la LUC “es una ley de derechos”, por lo que apeló “más que nada a la conciencia cívica, a que podamos sentir que más allá de nuestros colores, que naturalmente están y seguirán estando, hay aquí cosas muy importantes desde el punto de vista de los derechos ciudadanos”.



Por su parte el senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, sostuvo que es válido que cada partido haga campaña por su lado, sin superponer esfuerzos, coordinando para que no se coincida en el mismo momento y mismo lugar. Y llamó a que “la gente cuando vote no tenga dudas de qué es lo que está en juego, que realmente sepa si están votando a su favor o en su contra para favorecer un objetivo político de ciertos sectores del escenario político nacional”.

El líder del Partido Independiente, el ministro de Trabajo Pablo Mieres, señaló que si bien su partido no acompañó algunos artículos de la LUC en materia de seguridad, saldrán a defender la norma con la misma fuerza que el resto. “Nos sentimos identificados con la mejora de los indicadores de seguridad”, dijo. Y lanzó: “En vez de felicitarnos a todos, la oposición se encarga de tratar de tapar la realidad con un dedo”.



A su turno, el diputado del Partido de la Gente, Daniel Peña, destacó que la LUC solo trajo mejoras al país. “Se ha mejorado la seguridad, el empleo, la inversión. Hasta el 27 de marzo vamos a trabajar, comunicarnos y hablar para defender el mañana. Y también por mañana, ¿por qué no decirlo?, arriba la Celeste”, remató en referencia al partido que juega hoy la selección Uruguaya y al color celeste de la papeleta del “Sí”.