Desacuerdo entre Orsi y Cosse causó molestias dentro del Frente Amplio

"Duele lo sucedido con el Congreso de Intendentes y la discusión de su Presidencia. (...) Los objetivos colectivos deben estar siempre por encima de cualquier coyuntura o aspiración individual". Con estas palabras, Marcelo Metediera, primer suplente del intendente de Canelones, Yamandú Orsi, sintetizó en Twitter su impresión sobre lo resuelto el jueves por el Frente Amplio.

Ese día, la coalición de izquierda cedió la titularidad del organismo al Partido Nacional -que no accedió a un período compartido- ante la falta de acuerdo sobre una candidatura única entre los intendentes Carolina Cosse (Montevideo), Andrés Lima (Salto) y Orsi.



Metediera, que además se desempeña como director de Tránsito en Canelones, formó parte de la mesa chica donde -durante un cuarto intermedio de la sesión- se resolvió acompañar la presidencia del intendente de Flores, Fernando Echeverría, con Lima como primer vicepresidente.



Ayer la orgánica del Frente Amplio y los tres jefes comunales emitieron un comunicado donde negaron que hubiera habido un desencuentro al tomar la decisión. Aseguraron que habían llegado “fácilmente” a un acuerdo en los días previos y responsabilizaron al Partido Nacional por no haber aceptado el período mixto.

“No se trata de una disputa por cargos, sino por criterios políticos y principios, la plena independencia de cada fuerza política y la no intromisión de otros partidos en las decisiones”, afirmaron.



Sin embargo, fuentes frenteamplistas coincidieron en que el malestar por haber cedido el puesto permeó en la interna. Algunos dirigentes lo manifestaron públicamente.



Este fue el caso del diputado de Fuerza Renovadora Gustavo Olmos, que lamentó que se antepusieran “intereses personales” sobre los colectivos, y del exintendente de Canelones Marcos Carámbula, que en el programa Ciudad viva de TV Ciudad tildó de “retroceso” la falta de acuerdo.

A ello se sumó -según las fuentes consultadas- la posibilidad de que el oficialismo aprovechara la situación para señalar las fisuras entre Orsi y Cosse, potenciales precandidatos del Frente Amplio, que a pesar de declaraciones públicas no dieron el brazo a torcer en esta discusión, según supo El País.



Del otro lado, hubo quienes cuestionaron las salidas públicas “apresuradas”, por fuera de los ámbitos formales de discusión, criticando a los intendentes.



Por la trascendencia mediática que cobró el tema, se espera que la Mesa Política lo aborde este lunes en el informe de coyuntura, algo que no había ocurrido hasta ahora, según dijeron a El País.

La coordinación con los intendentes había quedado en manos de Fernando Pereira, el presidente de la fuerza política, y la vicepresidenta Verónica Piñeiro.



Durante el Congreso de Intendentes algunos dirigentes señalaron a El País que comunicacionalmente se había manejado mal el tema. A su juicio, se debería haber hecho hincapié en que Cosse y Orsi gobiernan los dos departamentos más poblados de Uruguay, que junto a San José conforman la zona metropolitana, y por lo tanto sumaría que compartieran un período, en vez de generar suspicacias sobre sus motivaciones.



Este aspecto fue resaltado en el comunicado de ayer.



Si bien los intendentes blancos habían adelantado que no votarían la propuesta, una minoría estaba dispuesta a habilitarla, según fuentes frenteamplistas. La coalición de izquierda esperaba que al discutir la moción surgieran estos matices o “un desliz”, aseguraron, lo que no ocurrió porque se convocó a un cuarto intermedio.

Más allá de las diferentes posturas y de los desencuentros entre Orsi y Cosse, los dirigentes del Frente Amplio coinciden en que se debe dar vuelta la página.



Hasta ahora la Presidencia del Congreso de Intendentes era un tema con poco destaque en la opinión pública -dijeron-, que cobró relevancia por las potenciales precandidaturas en 2024 y la posibilidad de que Cosse y Orsi lleguen a un acuerdo entonces.



En parte, esta visión la había adelantado Pereira días atrás en rueda de prensa, cuando dijo: “No nos podemos perder la batalla de la historia en pequeños temas”.

Repercusiones

Luego del mal trago del jueves, los tres intendentes se expresaron sobre la decisión.



El intendente de Salto divulgó un video para comunicar que, a su entender, “no hay que distraerse ni entrar en personalizar cargos institucionales”. “Desde el Congreso de Intendentes vamos a seguir trabajando en proyectos concretos para dotar de recursos y estructuras a todo el país”, prometió como vicepresidente del Congreso de Intendentes.



“Analizamos, evaluamos y resolvimos entre los tres ceder la presidencia al Partido Nacional, ya que la propuesta del Frente Amplio de compartirla no fue aceptada (aunque haya antecedentes). La esencia de la política son los acuerdos, y a partir de ellos resolvimos”, escribió Orsi en Twitter.



Después de que en noviembre dijera que estaba dispuesto a respaldar a Cosse si no se dividía el período, ayer argumentó por qué no ocurrió: “Si alguno de los dos estaba o no estaba, se iba a leer de otra forma”, afirmó.



Cosse también apuntó contra la “intransigencia” de sus pares blancos, que apelaron a los estatutos para rechazar una presidencia fraccionada en dos de un mismo partido. “Estas cosas las resolvemos conversando. Fue una resolución sólida”, sostuvo.