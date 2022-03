Derrota del "NO" en Paysandú: intendente plantea evaluación conjunta con gobierno nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Nos tendremos que sentar con el gobierno nacional a evaluar por qué se dio esto y a ver si el gobierno nacional debería tener un poco más de presencia en Paysandú, o reforzar alguna política en el departamento. Capaz que es ese el mensaje que hay que escuchar", destacó el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, horas más tarde de la victoria del "SÍ" en el departamento del litoral. Paysandú, Montevideo y Canelones fueron los departamentos en donde triunfó la papeleta rosada.

La opción del "NO" obtuvo 36.291 votos contra 39.242 que recibió el "SÍ". Además, hubo 850 votos en blanco, 2.424 votos anulados y 2.968 votos observados.



En rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10), Olivera dijo que "hay que escuchar el mensaje" que dio la ciudadanía. "Creo que es bueno, que el gobierno nacional tenga el mapeo de lo que ha pasado, incluso de las exiguas diferencias que se dieron", dijo.

Incluso dio un paso más y expresó: "Creo que ese mensaje tiene que ser escuchado también, no sé si para replantear alguna cuestión a nivel nacional, alguna política a nivel nacional y ver cómo se avanza de acá en más".



Consultado sobre si falló algo a nivel departamental en cuanto a la campaña, respondió: "No sé. Es una campaña en donde no se jugaban temas departamentales, eran temas nacionales. Ya en sí el tema era complejo, la LUC era difícil de decodificar para muchísimos, sobre todo a la luz de que con el correr del tiempo se fue hablando de otras cosas".