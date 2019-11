Varios departamentos inician el conteo de los votos observados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cada voto cuenta. Los partidos dispusieron de sus mejores cuadros militantes para controlar los votos en el escrutinio departamental. Se precisa gente con experiencia porque lo que está en juego es el futuro presidente de la República.

La distancia entre las fórmulas fue de 28.666 en el escrutinio a favor del candidato Luis Lacalle Pou. De hecho, le alcanza con el apoyo de 2.615 votos observados para superar a Daniel Martínez. Para conocer ese dato faltan varios días.



Ayer comenzó el escrutinio departamental en todo el país. En la primera jornada se escrutó algo más de medio millón de votos. Faltan menos de dos millones. En Montevideo los funcionarios de la Junta Electoral llegaron ayer a la hora 9:00 y a las 15:00 iniciaron el conteo con la presencia de delegados.

Un silencio sepulcral antecede a la apertura de cada urna. Las trae un funcionario en un montacargas manual desde el depósito del edificio ubicado en Gomensoro y Cádiz. La custodia está a cargo de un grupo de soldados armados a guerra.

Un grupo de soldados custodia celosamente las urnas en el depósito de las calles Gomensoro y Cádiz. Foto: Fernando Ponzetto

Se observa el acta, se apartan los votos observados y se analizan los anulados. Los delegados de las dos fórmulas plantean sus objeciones y se resuelve caso a caso. Roturas, rayas y objetos extraños anulan el voto.



Hasta anoche había 10.075 hojas de votación anuladas en todo el país y 36 votos observados rechazados por no estar autorizados a votar ya sea por identidad o lugar de votación, según explicó el ministro de la Corte Electoral Juan Máspoli.



Se trata de votantes que por diversos motivos sufragaron fuera de su circuito y su identidad no pudo ser confirmada por los análisis dactiloscópicos. A la hora de ser contabilizados no se suman para ninguna de las opciones en pugna, explicó el ministro Máspoli.

“Esta es una elección de uno contra otro, el ganador tiene que tener el 50% más un voto, los anulados o en blanco no se suman”, destacó el jerarca.



Los delegados celebran cuando logran cambiar la anulación de un voto de su fórmula por decisión de la comisión receptora de votos. En Lavalleja delegados de la fórmula Lacalle Pou-Argimón confirmaron a El País que recuperaron cuatro votos que estaban mal anulados. En tanto, la fórmula Martínez-Villar recuperó uno.

Funcionaria de la Corte Electoral trabaja en las elecciones del domingo. Foto: Darwin Borrelli

Ninguna Junta Electoral del país logró alcanzar a escrutar la totalidad de los votos. En el interior, Flores, el departamento más pequeño, alcanzó a verificar el 76,92% de los votos, con 372 votos observados que aún no se abrieron. En la otra punta aparece Canelones que apenas logró escrutar el 8,11% del total y tiene 2.788 observados.



En tanto, Montevideo, con tres horas de conteo efectivo, escrutó tan solo el 7,65% de los circuitos con 7.681 observados.

Votos observados.

Tras la apertura de las urnas todos los votos observados se van depositando en una bolsa y son trasladados a una mesa especial.



Se trata de 35.229 sufragios de todo el país que en su mayor parte pertenecen a custodios de urnas y autoridades de mesa. En ocasión de la reunión entre los líderes políticos que apoyaron a Lacalle Pou, ocurrida en la noche del domingo, el senador electo Guido Manini Ríos estimó que el 25% de los votos observados irá para el líder blanco.

Antes de abrir los votos observados se tienen que resolver los recursos presentados por los delegados. En algunas mesas de votación de Montevideo se registraron hasta diez recursos. Se supone que ese aspecto atrasará el proceso general de la contabilización.



De todos modos, la Corte Electoral tomó medidas para agilizar su resolución, según confirmaron ayer a El País funcionarios y delegados. En la mañana de hoy se reunirá la Corte para analizar diversos recursos y denuncias.



Entre ellas una que presentó el Partido Nacional sobre hojas de votación a las que se les había cortado la fecha. Según Máspoli, ayer aparecieron algunas hojas en esas condiciones. “Es algo marginal, no es una maniobra importante”, dijo. Los blancos pretenden que esas papeletas sean validadas.



Otra maniobra que preocupó en los días previos era el rayado de las listas para provocar su anulación. En las redes sociales algunos usuarios identificados con la fórmula de Martínez-Villar llamaban a rayar las hojas de Lacalle Pou-Argimón. Sin embargo, hasta ayer, no se había registrado un número significativo de anulación por ese motivo. También se presentaron recursos por el rayado.



Hoy en Montevideo la actividad comenzará a la hora 9:00 y se culminará a las 18:00.