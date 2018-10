Denuncias cruzadas de Aduanas y su sindicato

El director nacional de Aduanas, Enrique Canon, anunció que llevará adelante acciones legales para responder a lo que consideró acusaciones "canallescas" que fueron hechas contra él en el programa "Santo y Seña" por el funcionario Horacio García Daglio, quien sostuvo que el jerarca le ordenaba detener procedimientos injustificadamente. Además, envió una carta al Tribunal de Conducta del Frente Amplio, en la que se puso a las órdenes para dar las aclaraciones que se le soliciten. También le mandó al tribunal copia del programa emitido el miércoles en el que se realizaban acusaciones contra él y de otro anterior emitido el 19 de setiembre. Canon dijo que su abogado, el exsecretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, lo está asesorando respecto al alcance a dar a las acciones que decidió tomar.

García Daglio, un funcionario con más de 30 años de carrera que se ha desempeñado en varios puntos del país como Paysandú, Dolores, Río Branco y Chuy, había dicho en el programa que "el Director Nacional de Aduanas (Canon) a través de su cadena de mandos me obligó a clausurar procedimientos y que no le diera noticia al ministerio público; es una cosa grave". El funcionario había dicho también que se "juntaba plata en todas las aduanas para la campaña de Canon". El fiscal de Corte, Jorge Díaz, ya le envió copia de los programas al fiscal de Delitos Económicos, Enrique Rodríguez. El conductor del programa Ignacio Álvarez había escrito antes del programa en su Twitter: "Después de las graves denuncias que se van a ver esta noche en Santo y Seña, que el Fiscal de Corte @jdiazalmeida vaya aprontando otro pendrive para mandar al Fiscal: Contrabando por aire, mar y tierra".

García Daglio también contó en el programa que cuando fue trasladado a la Aduana de Río Branco, al segundo día le pusieron trabas "el alcalde, los ediles y los sindicalistas".

"Fue tanta la presión política y la presión que ejercieron sobre el Director Nacional (de Aduanas) y él hacia mí, que se tornó inviable manejar aque- lla aduana", sostuvo. Según el funcionario denunciante, hay un policía que actúa como "mano derecha" del director de Aduanas.

Respuesta.

Canon dijo que "los denunciantes saben que esto no es verdad" y respecto a "Santo y Seña" enfatizó que "no es un programa que merezca mi respeto" y señaló que "se presta a esa mentira". A su juicio, está siendo objeto de "canalladas" y que "como tengo nombre y familia no estoy dispuesto a esperar" para realizar las acciones legales que anuncia para los próximos días. "Me violenta esto", dijo. El funcionario señaló que no sabe si fue llamado por el programa para obtener su versión antes de que se difundieran los dichos de García Daglio porque no atiende los llamados que se le hacen desde teléfonos a los que no reconoce.

Canon también fue denunciado penalmente por la Asociación de Funcionarios Aduaneros y un despachante de aduanas por presuntas maniobras por varios millones de dólares. El fiscal Rodríguez ya está investigando este hecho. Ayer Canon no quiso hacer comentarios sobre esta denuncia porque aseguró que no la conoce. El secretario general del sindicato, Basilio Pintos, señaló que la documentación muestra que se liberó mercadería de manera indebida por US$ 12 millones.

El abogado de los trabajadores Mario Centurión había dicho a El País que el gremio presentó la denuncia formal por tener elementos sólidos vinculados a hechos con apariencia delictiva. "Se entendió que había episodios o sospechas con bases fundadas de una irregularidad con apariencia delictiva. Presentamos la documentación por conjunción del interés público con el privado", dijo el abogado. Canon ha mantenido una mala relación con el sindicato, que se opuso a un proyecto de reestructura que la dirección impulsó y lo recurrió ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.