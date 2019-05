Denunciarán a José Gavazzo por apología del delito

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En la jornada de hoy miércoles el diputado Gerardo Núñez y el senador Juan Castillo, del Partido Comunista (PC) presentarán una denuncia contra el exmilitar José "Nino" Gavazzo por apología del delito.



Los legisladores entienden que en la entrevista que el exmilitar concedió al suplemento Qué Pasa de El País realizó declaraciones con las que "reivindica las torturas que realizó durante la dictadura, removiendo el dolor de las víctimas”, según señaló Núñez a la diaria.

Según publica la diaria, en el escrito de la denuncia Núñez y Castillo argumentan que las declaraciones de Gavazzo dan cuenta de una clara “banalización de la tortura, y en última instancia, de su justificación".



"Lo señalado además, en su intento de justificar la tortura, supone una tergiversación de los hechos históricos reconocidos por el Estado”, agregan.

Para los legisladores "se trata de declaraciones efectuadas con total conciencia y voluntad y queda clara su intención de transmitir públicamente su postura en torno a la violación sistemática de los derechos humanos en el período de la dictadura, así como la banalización y a la vez la justificación del uso de la tortura en clara violación de diversas normas jurídicas”.

RELACIONADAS Indignación en el PVP por los dichos de José Nino Gavazzo By Alejandro Mendieta Indignación en el PVP por los dichos de José Nino Gavazzo Indignación en el PVP por los dichos de José Nino Gavazzo Citarán a los cuatro generales a la comisión de Defensa por el caso Gavazzo By Alejandro Mendieta Citarán a los cuatro generales a la comisión de Defensa por el caso Gavazzo Citarán a los cuatro generales a la comisión de Defensa por el caso Gavazzo Gavazzo y el traidor del PVP que desató la matanza By Guillermo Lorenzo Gavazzo y el traidor del PVP que desató la matanza Gavazzo y el traidor del PVP que desató la matanza

Gavazzo dijo a Qué Pasa que no niega la torutura. "Yo lo que niego es la tortura que ellos mencionan", aclaró. Y sostuvo que "estamos hablando de la guerra y no de la paz. No existe en el mundo ejemplo de guerra sin tortura".

En otro pasaje de la entrevista, Gavazzo sostiene: "No es que yo esté defendiendo la tortura y esté diciendo ‘qué bien la tortura, cada vez que tenga un ratito voy a torturar a alguien’. No, no es ese mi pensamiento. Pero sí, si mañana me dicen que tienen secuestrada a su hija, ¿verdad? Y me dicen que son los tupamaros, y me dicen que lo que quieren es una respuesta política suya para no matar a su hija, ¿sabe una cosa? Yo voy a defender a su hija. Yo lo primero que voy a tratar es de defender la vida de su hija. Me va a importar mucho más la vida de su hija que la vida del que la secuestró. Eso lo tengo incorporado a mi persona. Y además, estoy convencido de que es un sentimiento bueno".