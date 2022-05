Denuncian omisión de Jutep por declaración jurada incompleta de Juan Sartori

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Cámara de Senadores hizo suyo un pedido de informes de la Vertiente Artiguista que no respondió la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) sobre el senador nacionalista Juan Sartori.



Sartori realizó una declaración jurada, en forma incompleta ya que no había incluido sus ingresos ni tampoco agregado la declaración jurada de su cónyuge. Entre otras cosas se consulta si el senador Sartori compareció a fundamentar su negativa a completar su declaración jurada.



El senador de la Vertiente Artiguista Eduardo Brenta señaló que “hay omisión de la Jutep” que no respondió el pedido de informes, incumpliendo también lo que establece la ley, que indica sanciones para los que no cumplan con la declaración jurada. El legislador frenteamplista afirmó que corresponde retener el 50% del salario.

Además, Brenta señaló que en su opinión el Partido Nacional “tiene responsabilidad” también por tomar ninguna medida al respecto del incumplimiento de Sartori con relación a la declaración jurada.