Denuncian al director de orquesta del Sodre de digitar concursos

Músicos de la Orquesta Sinfónica del Servicio Oficial de Difusión, Representaciones y Espectáculos (Sodre) apuntaron ayer contra el director del servicio, el maestro Diego Naser, al denunciar que "fomenta una campaña del terror" contra los funcionarios que incluye malos tratos, amenazas y "acomodos" en los concursos para acceder a los cargos.

Según informó a El País, Romina Barcia, una exfuncionaria que fue separada recientemente de su cargo y uno de las músicos del conjunto, el director de la orquesta planea "colocar a sus aliados para tener una orquesta con mayoría a su favor, contrario a lo que sucede hoy". Naser habló con El País de la situación, pero prefirió no realizar declaraciones públicas. El jerarca fue designado el 9 de octubre del año pasado como director artístico y musical del Sodre tras la polémica salida de Julio Bocca y de Martín García.

Barcia prepara una denuncia que elevará al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) por lo que considera un "abuso de poder" y malos tratos por parte del jerarca. Según explicó, funcionarios del ministerio le recomendaron presentar la denuncia ya que "es un claro tema de violencia laboral y abuso de poder", le indicaron.

En un comunicado que entregó a El País, la exfuncionaria señaló: "Ya son varios los músicos que tuvieron altercados con él por la violencia con la que se dirige hacia ellos, las constantes amenazas del estilo yo puedo sacar a quien quiera, y el claro abuso de poder, echando gente por no presentarse a concursos de ingreso".

La exfuncionaria fue desvinculada de su cargo en julio, un mes después de haber presentado una denuncia ante el Departamento de Capital Humano del Auditorio en la que se detallaron "situaciones de maltrato verbal tanto por parte de él como de su secretaria". La entonces trabajadora pidió una investigación administrativa para que las propias autoridades pudieran confirmar los hechos denunciados pero "no hicieron nada, simplemente guardaron la denuncia en mi legajo". "Exactamente un mes después de esto, me lo rescindieron (el contrato), alegando que Naser no confiaba en mí", agregó. Barcia señaló que durante sus tres años de trabajo tuvo "excelentes evaluaciones de desempeño y muy buenas relaciones con mis compañeros tanto de la orquesta como del Auditorio" pero que la dirección la vincula con García, el anterior director musical.

Nuevos casos.

Según indicó una fuente a El País, al menos 12 integrantes de la orquesta, entre ellos, violinistas, contrabajistas, violonchelistas, y músicos de instrumentos de madera, de metales y de percusión vivieron situaciones similares. Un músico que prefirió mantenerse en el anonimato, dijo a El País que fue víctima de agresiones verbales por parte de Naser y que en determina-do momento, el director le llegó a preguntar de qué lado se encontraba. La respuesta que le dio el funcionario fue: "Yo no estoy de ningún lado, soy de la orquesta". Acto seguido, aseguró el funcionario, fue "censurado".

Julio Bocca abandonó su cargo el año pasado, en parte porque no pudo lograr los cambios que pretendía realizar al frente del Ballet Nacional del Sodre: "Quería un cambio. Venía siempre a la oficina, anulado de pelear por las mismas cosas", dijo en una entrevista que concedió a El País el exbailarín argentino en octubre pasado.