Denuncian a Cabrera por usar auto oficial en campaña

El director de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) por los trabajadores, Pablo Cabrera, se presentó a las elecciones del sindicato que se celebrarán el miércoles y, según denuncian, hizo campaña en auto oficial.

Cabrera, histórico dirigente de la oficialista lista 27 (se dicen frentistas moderados), fue el presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) hasta que en junio de 2016 asumió en ASSE.



Desde la lista 70, afín al Partido Comunista, la dirigente Silvia Machado dijo a El País que la candidatura de Cabrera “sorprendió a todos” y que “él no se podría presentar pues cuando tomó el cargo de director pidió licencia sindical”.



Machado, además, sostiene que el director “ha hecho campaña en auto oficial” y en la red social Facebook circulan fotos de Cabrera caminando hacia un auto de ASSE con la camiseta de la lista 27.

Cabrera respondió a El País solo por WhatsApp y dijo que aunque se presentaba a la elección, de ganar no va a asumir “por ahora”, pues seguirá manteniendo su cargo en ASSE. Además, negó el uso de un auto oficial para hacer campaña.



“Que digan que usé auto oficial es una gran falta de respeto. Quieren ensuciar la cancha. Se puede revisar cualquier trabajo mío y en cada oportunidad que he estado en un hospital fue trabajando por ASSE, la campaña es aparte. Lo que hago es apoyar a una agrupación que creé yo en el período pasado”, señala el director sindicalista.



Sobre las fotografías en que aparece con la camiseta de su agrupación entrando a un auto de ASSE, dijo que esas imágenes fueron tomadas en la puerta de la FFSP, “un día de plenario, al que fui porque soy el representante de los trabajadores”. Esta es otra de las cuestiones que justamente le achaca la oposición: Cabrera no ha dejado de ir a las asambleas pese a ocupar un cargo en ASSE.



Machado dijo que ya se ha denunciado a ASSE el uso del auto oficial por parte de Cabrera. En tanto, fuentes de la administración advirtieron que el directorio aún no recibió la queja.