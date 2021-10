Delgado sobre la reforma jubilatoria: “A algunos les está gustando demasiado el palo en la rueda”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, recordó que en el período de gobierno pasado el Frente Amplio ya venía hablando de la necesidad de una reforma jubilatoria y afirmó que todos los políticos, “con responsabilidad”, deben mirar este tema “con luces largas”.

“Debería ser una política de Estado que nos involucre a todos, porque afecta a varias generaciones para adelante, no solo al próximo gobierno”, agregó.



Delgado recordó además que la Comisión de Expertos de la Seguridad Social (CESS) está entregando actualmente informes preliminares, que no son vinculantes, y recalcó que esta comisión tiene representantes del Poder Ejecutivo, de todos los actores sociales y todos los partidos políticos. “Bien democrático”, remarcó.

Consultado respecto a las críticas que hizo el Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt a las recomendaciones emitidas por la CESS y la afirmación de que con lo propuesto “se iguala para abajo”, Delgado respondió: “Todavía no están ni presentadas las recomendaciones. Hay dos cosas muy antiguas: la rueda y el palo en la rueda. A algunos les está gustando demasiado el palo en la rueda”.



La semana pasada, el Pit-Cnt emitió un comunicado en el que expresó sus reparos a lo recomendado por el grupo de expertos e intimó al Poder Ejecutivo a que se expida sobre la reforma jubilatoria. “No cabe la estrategia de hacerse el distraído después de que el Poder Ejecutivo designó a sus representantes, que además son los que elaboraron la propuesta”, dice la central sindical.



“Durante los últimos tres meses, los nueve representantes del gobierno elaboraron una propuesta de recomendaciones sin la participación de los actores sociales. Esta forma de trabajo no es un diálogo social que involucre a la sociedad, lo que se ve agravado porque los propios ‘expertos’ sostienen no representar a quienes los designaron. En definitiva, nadie se hace cargo de lo que se recomienda”, afirma el comunicado.