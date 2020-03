Delgado: "Lo que se pidió fue información técnica y hubo una respuesta política"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El secretario de Presidencia Álvaro Delgado hizo referencia a las respuestas que dieron la mayoría de los entes públicos dirigidos por frenteamplistas, tras el pedido de datos de la Oficina de Planteamiento y Presupuesto. "No le estamos pidiendo a ninguno de los entes que tomen una decisión política", aseguró y agregó: "Lo que se pidió fue información técnica y hubo una respuesta política".

Delgado consideró que "hubo una negativa extraña" ya que se respondió con "casi la misma carta con obviamente un mensaje político". "La información que se tuvo en la transición era hasta febrero de 2020 y para nosotros es importante tener la información técnica oficial de toda la proyección económica financiera", indicó durante una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva.

El secretario de Presidencia anunció que se espera la respuesta por parte de "los directores que hoy representan al gobierno, pero que antes fueron nombrados por la oposición" y que ahora "le están pidiendo a los gerentes la información técnica para poder enviarla".



"Esto está pasando en estas horas, esperamos ver el resultado, estamos analizando las notas que vinieron ayer, aunque son casi la misma nota firmada por diferentes personas", agregó.



Por otra parte destacó la actitud de la presidenta de Ancap, Marta Jara, quien se desmarcó del pedido del Frente Amplio y envió los datos que le habían solicitado. "Quiero resaltar el profesionalismo, el sentido republicano y de colaboración institucional que la presidenta demostró ayer en enviar una información bien profusa sobre una serie de parámetros, supuestos y paramétricas".

Delgado fue consultado además sobre los dichos del presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, sobre una intención del gobierno de "embarrar la cancha" al decir que se intenta ocular información. "Yo no acuso a nadie de esconder información, lo que digo es que no enviaron la información que se pidió técnicamente, datos que ya disponen", respondió.



El secretario de presidencia habló por otra parte de la decisión de los directores de los entes de poner su cargo a disposición. "¿Van a aceptar la renuncia?, le preguntaron. "En realidad la palabra renuncia no la vi en ninguna nota. Es más, acá las venias son individuales, no colectivas. No se puede aceptar lo que no está ofrecido, creo que tuvo mucho más que ver con un formalismo", expresó.