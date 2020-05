Delgado dijo que "no entiende" controversia con FA y anunció que se publicará acuerdo con UPM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El secretario de Presidencia Álvaro Delgado informó que "entre hoy y mañana" se publicará el nuevo acuerdo entre el gobierno y la empresa UPM y aseguró que no entiende la controversia que se generó con el Frente Amplio.

"Se va a publicar, lo que pasa es que esto pasó el viernes durante todo el día, es un acuerdo que se firmó el viernes, se están firmando algunas cosas adicionales y dándole forma jurídica, ayer fue feriado, así que se va a estar publicando entre hoy o mañana", indicó tras ser consultado en el programa radial Doble Click (Del Sol) sobre por qué aún no se había mostrado el acuerdo.

Delgado aseguró que la publicación del acuerdo nunca estuvo en duda: "Nosotros ya anunciamos que el tema va a ser público, no podría ser de otra manera", expresó.

"Yo no entendí mucho la controversia (con el Frente Amplio), si yo hubiera sido miembro de la oposición estaría totalmente contento y felicitaría al gobierno uruguayo por lo que hizo, que fue mejorar lo que podía mejorar, las condiciones -no del contrato porque estaba firmado- sino de acuerdo complementarios", expresó y aseguró el ahorro por US$ 250 millones de dólares y dos inversiones de la empresa por US$ 55 millones.

El viernes de la semana pasada el presidente Luis Lacalle Pou anunció en conferencia de prensa que el gobierno alcanzó un nuevo acuerdo con la empresa finlandesa UPM. Allí Lacalle Pou planteó que el nuevo memorando de entendimiento implicará "ahorros" para el gobierno. “Estamos hablando de un ahorro en el entorno de US$ 60 millones en lo que hace a la infraestructura vial y en el entorno de los US$ 68 millones en lo que hace a la infraestructura eléctrica y en el entorno de US$ 7 millones anuales durante 20 años en el ahorro de compra de energía eléctrica establecida en el acuerdo anterior con UPM”, comentó el presidente Lacalle Pou. Sin embargo, dirigentes del Frente Amplio plantearon que, al menos, las inversiones previstas en infraestructura vial ya estaban acordadas en el acuerdo firmado por la administración anterior.

En este sentido se reclamó la publicación de los acuerdos.