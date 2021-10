Delgado: "Aunque nos metan el palo en la rueda, la rueda va a seguir girando; no van a paralizar el país por el referéndum"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Aunque nos metan el palo en la rueda, la rueda va a seguir girando; no nos detenemos, no van a paralizar el país por el referéndum: vamos a seguir gobernando cumpliendo con un compromiso que tenemos con la gente", lanzó el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado en el marco del Congreso Nacional del Sector Todos del Partido Nacional en Trinidad, Flores, lo que provocó un fuerte aplauso de los presentes.



Delgado tomó la palabra en la segunda jornada del congreso en Trinidad, Flores, donde el sector mayoritario del Partido Nacional, Todos Hacia Adelante, planteó la estrategia a llevar adelante de cara al referendum de la Ley de Urgente Consideración, promesa de campaña electoral.

"Tengamos muy claro que no hay tema para el gobierno, la coalición, para el Partido Nacional ni para este sector tema más importante de aquí hasta que se validen las firmas y el referéndum que salir a defender la voluntad de cambio en esta ley", dijo Delgado.



El secretario de Presidencia dijo que se trata de una "buena ley" que fue "compromiso electoral" y que ha sido "eficiente porque ya dio resultados, algunos que no pudo tener en 15 años en Frente Amplio".



En ese sentido dijo que "esta no es una campaña contra el Frente Amplio y el PIT-CNT", defensores de la derogación de la LUC, sino una campaña "contra la desinformación y la mentira".

Delgado afirmó que si se da a conocer el alcance de la misma "la confirmación de estos artículos, la van a votar silenciosamente muchos compatriotas que ni siquiera votaron a la coalición de gobierno, porque no quieren volver a la política de seguridad del Frente Amplio y (exministro de Interior Eduardo) Bonomi y porque quieren tener libertad y no quieren que las minorías les condicionen su vida". E insistió: "Seguramente silenciosamente muchos que no nos votaron van a ratificar esta ley porque la van a entender y la van a hacer propia".



"Esta es una ley buena que asegura derechos y garantiza libertades. Derogar la ley implica perder libertad y la verdad es que no tenemos ganas de retroceder, el país no se merece retroceder, lo que esta bien no está bueno cambiarlo y mucho menos generarle incertidumbre a la gente", dijo Delgado en defensa.



Y en ese marco remarcó que el gobierno "va a seguir gobernando, va a hacer una campaña vinculada a la ley contra la mentira y la desinformación, pero el gobierno va a seguir gobernando haciendo esas cosas que comprometió hacer: creando empleo, oportunidades".

Y lanzó: "Aunque nos metan el palo en la rueda, la rueda va a seguir girando, no nos detenemos; no van a paralizar el país por el referéndum: vamos a seguir gobernando cumpliendo con un compromiso que tenemos con la gente".



Delgado también dio un mensaje a los miembros de la coalición con quienes están "espalda con espalda". "En esto está el gobierno y los partidos que integran la coalición de gobierno juntos siendo coherentes con lo que prometimos y sobre todo asegurándole a la gente futuro".

El secretario de Presidencia dijo que cada partido de la coalición podrá poner énfasis en aspectos distintos para la defensa de la LUC, pero todos están "orgullosamente convencidos de que esta es una buena ley". Y en ese sentido culminó: "No quieran cambiar en la cancha lo que la gente decidió en las urnas".