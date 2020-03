Delgado: gobierno anunciará medidas para unipersonales, monotributistas y SRL

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo este martes que "esta semana se anunciarán medidas para las unipersonales, los monotributistas y las SRL (Sociedad de responsabilidad limitada)" para paliar la situación que está atravesando el país en medio de la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus.

Según supo El País las medidas abarcarían a “cerca de 80.000” empresas unipersonales y monotributistas. El gobierno no descarta nuevas postergaciones de pagos de tributos. Además, se analizan medidas de subsidios a las empresas que puedan justificar entrar en un escenario de “quiebra".

La Cámara de Comercio y Servicios realizó un relevamiento días atrás del que participaron 629 empresas de distintos tamaños, y una de las consultas fue: “¿Qué tipo de medidas económicas entiende que deben ser implementadas?”. Según el informe que divulgó la gremial, entre las medidas más mencionadas aparecen flexibilizar las obligaciones tributarias (DGI, BPS e intendencias) aplazando vencimientos o permitiendo pagos en cuotas sin intereses; financiamiento del pago de las tarifas públicas; en el comercio exterior eliminar los anticipos de IVA e IRAE; que los bancos contemplen dar préstamos por sobregiros sin costo; y exoneración de aportes al BPS para las empresas que mantengan al 100% de sus empleados o bonificar el pago de aportes patronales

El gobierno pretende seguir apuntalando la economía. El mayor golpe económico se espera para el segundo trimestre, por lo que se entiende que el repunte de la actividad va a costar.



En diálogo con "Desayunos informales" (Canal 12), remarcó que continúan "trabajando en medidas económicas y sociales".

"Las económicas se anunciaron el otro día. Tienen que ver con créditos, vencimientos, la tarjeta Uruguay Social y las asignacionaciones. Hay mucha gente que no está en el radar y estamos pidiendo que se registren para que al menos reciban canastas", explicó.

Delgado volvió a exhortar a la población a quedar en casa en "todo lo imprescindible" y cumpliendo "con los hábitos de higiene" correspondientes.

"Estamos apelando a la conciencia social de la gente. Es así en todos los países del mundo", remarcó.

"Sacamos un millón de gurises del sistema educativo entre los públicos y privados. No son factores de riesgo, pero sí de transmisión pese a ser asintomáticos. Lo que se trató de asegurar era que en las escuelas no les faltara alimentos. Esa medida no estaba dentro de lo que recomendaban los organismos internacionales a esa altura, con cuatro casos. Creo que eso permitió que no se expandiera", añadió.

Además aclaró que "no hay casos de contagio endógenos o de circulación viral" y que "es importante para la curva de contagio".

También subrayó que "no pueden reclamarnos que no fuimos transparentes ni que no dimos la cara".

Respecto a la reunión que hoy el presidente Luis Lacalle Pou tendrá con dirigentes del Frente Amplio para analizar esta situación, valoró: "Creo que sería muy mezquino de todos lados decir que hasta el 1º de marzo no se hizo esto o aquello. Tenemos que arremangarnos todos y enfrentar la situación, en la oposición están haciendo lo mismo".

"Siento una actitud en general constructiva. Hay excepciones que no me gustan pero estamos para mirar para adelante. Es más fuerte. Me pongo en el lugar del Frente Amplio si ellos estuvieran en esta situación. Aportaría ideas", sumó.