Delgado declaró por caso Astesiano y afirmó que presunto espionaje a Bergara y Carrera "es gravísimo"

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, declaró este martes ante la fiscal Gabriela Fossati por el caso Astesiano, y remarcó que no recibió, ni nunca se le pidió que reciba a ninguna empresa desde que comenzó esta administración. Además, se refirió al presunto espionaje contra los senadores frenteamplistas Charles Carrera y Mario Bergara, luego de que trascendieran chats en las últimas horas.

En una rueda de prensa en la que no aceptó consultas por parte de los periodistas, el jerarca subrayó esta tarde que buscará "respetar" la "reserva" de la causa judicial que involucra al excustodio del presidente Luis Lacalle Pou, imputado por integrar una banda que falsificaba documentación para que extranjeros puedan acceder a pasaportes uruguayos, entre otras maniobras.



"Lo primero que quiero aclarar, que lo declaré ante la fiscal (Gabriela) Fossati, es que nunca recibí a ninguna empresa solicitada por el señor Astesiano, ni coordinada por él", destacó a la salida de Fiscalía. Y remarcó: "Nunca me pidió recibir a ninguna empresa en más de las 1.500 audiencias que tuve en reuniones desde que se inició esta administración".



Delgado planteó que la causa tiene "dos componentes". El primero, en relación a los pasaportes falsos, cuya investigación "viene de 2013 a la fecha", por la que se imputaron a varias personas, y aludió a Stefano Di Conza, excónsul uruguayo en Moscú.



El segundo elemento que nombró fue las "influencias que supuestamente manejaba y cosas que eventualmente conseguía o no" para su beneficio.

Delgado planteó que la fiscal le trasladó que tiene "mucho trabajo" para determinar si esas supuestas influencias que decía tener Astesiano son ciertas o no. "Está claro que en este caso hay una violación notoria del jefe de la custodia móvil del presidente a la confianza del presidente de la República, y a todos nosotros que nos generó una gran decepción".



"Somos los principales interesados no solo en venir, colaborar, sino en que se aclare cuanto antes" el caso Astesiano, señaló. El gobierno, aseguró, "se está comiendo en este sentido un garrón bien importante por alguien que obviamente, si se confirmara lo que dicen estos chats que aparecieron en la prensa, estaría mal usando eventuales influencias que tendría, y en este caso tiene que venir con todo el peso de la ley".

"Vamos a tener siempre la colaboración de todo lo que sea necesario con la Justicia y Fiscalía. Somos los principales interesados de que esto se aclare cuanto antes, más allá de que hubo todo un proceso paralelo, oscuro, a espaldas del presidente, que nos deja un sabor amargo y que de confirmarse seguramente va a tener graves consecuencias penales para él y otros funcionarios si estuvieran implicados", destacó Delgado.



"Está claro una cosa: para nosotros siempre lo jurídico va a estar por encima de lo político, con lo cual si algunos tienen otras suspicacias, que le pongan nombre y apellido y que lo lleven a la Justicia", enfatizó el secretario de Presidencia.

Presunto espionaje contra senadores opositores

Delgado también se refirió a los chats en los que una compañía de seguridad de Estados Unidos le habría encomendado a Astesiano que releve información "personal" de Carrera y Bergara para "atarlos" y que retiren la denuncia contra el acuerdo entre el Estado y Katoen Natie, que ayer fue archivada por el fiscal Gilberto Rodríguez.



"Esto no es grave, es gravísimo. Sean legisladores, gremialistas, empresarios o ciudadanos. Es gravísimo", enfatizó el secretario de Presidencia.



Y a continuación, remarcó: "Si esto llegara a comprobarse, creo que toda la fuerza de la ley tiene que caer sobre esta persona, porque acá tiene que ver con algo que es inviolable, que tiene que ver con la calidad de la democracia y que en Uruguay no pasa y espero que nunca pase".



El Frente Amplio le reclamó este mediodía directamente al presidente Luis Lacalle Pou que exprese públicamente su "rechazo terminante" al presunto espionaje contra Carrera y Bergara. Además, exigieron que el Poder Ejecutivo tome cartas en el asunto para tener detalles de la maniobra que surge de los chats que forman parte de la investigación judicial.