El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, se refirió a la presencia del mandatario Luis Lacalle Pou en la Asamblea General e hizo un balance de la gestión de la actual administración en el primer año. "Este gobierno... Es muy gracioso lo que pasa. La crítica más importante que escuché en estos días es el exceso de comunicación", dijo.

"El exceso de comunicación en democracia es muy raro que alguien lo critique", agregó en diálogo con "Las cosas en su sitio" (radio Sarandí). "Más allá de alguna cosita y algunos ruidos, anduvo bien y estoy absolutamente conforme", manifestó Delgado.

El jerarca indicó que "fue un año muy pandemiocéntrico", pero que a pesar de eso "el gobierno siguió trabajando en una cantidad de cosas, que ayer se repasaron" y muchas se hicieron "en silencio".



Delgado señaló que vio "muy firme y seguro" a Lacalle Pou "hablando con prospectiva, con cosas para adelante, con esperanza y optimismo".



Asimismo, valoró: "Vi un presidente muy asentado y muy republicano. Me gustó la decisión de querer ir. Fui legislador 15 años. Nunca vi a un presidente en persona yendo a la Asamblea General. Es un gesto muy republicano".

Consultado sobre las declaraciones del expresidente José Mujica, que minutos antes dijo en la misma emisora que Roberto Lafluf (asesor en comunicación del presidente) es el "mejor ministro" del gobierno, dijo: "Seguramente tengamos un reclamo de aumento salarial de Lafluf", bromeó Delgado.



"La gente no es tonta. Uno puede matizar la realidad, pero no puede cambiarla. Acá no hay maquillaje (...) Nadie puede decir que no hubo un gobierno dedicado, comprometido, haciendo cosas, no flotando con la pandemia, sí poniéndose al frente del proceso con un liderazgo presidencial muy marcado y un rumbo muy marcado", añadió.

"Creo que el gobierno sobre algunos errores actuó rápido. Ha sido notorio que el año pasado tomó decisiones drásticas sobre algunos jerarcas que había nombrado meses o días antes. Era una señal para la interna del gobierno, de minimizar los errores no forzados (...) Obviamente hay cosas en que los gobiernos se equivocan. Siempre hay cosas que nos equivocamos. Es un gobierno nuevo, con una realidad nueva. Un gobierno condicionado no solo por la pandemia. También por lo que encontró el 1º de marzo", expresó Delgado.

El secretario de la Presidencia pidió "ver toda la película, toda la secuencia". "Uruguay era otro país en setiembre y otro en octubre. Teníamos una pandemia controlada y una economía abierta (...) A veces es muy difícil valorar la libertad cuando no dejaste de tenerla. Veníamos trabajando en el tema de la vacuna. En noviembre y diciembre pusimos el peso institucional porque empezó paralelamente con la fase 3 de muchas vacunas", subrayó.



Delgado remarcó que con el "diario del lunes es fácil sentarse a hablar", pero recordó que cuando hubo que decidir por apostar por la libertad responsables y no hacer cuarentena obligatoria "fueron momentos de mucha tensión". En ese sentido, recordó que en Uruguay no hubo "ni toque de queda ni lockdown".