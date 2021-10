Delgado calificó de "insólito" el paro de dos días convocado por sindicalistas de UTU

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, calificó de “insólito” el paro general nacional convocado para mañana jueves y el viernes por la Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu). La medida, sostuvo el sindicato en un comunicado, fue “forzada por la dirección general de UTU”, la cual les “negó (a los trabajadores) la posibilidad de participación” para el desarrollo del congreso anual que, justamente, iba a realizarse en esas fecha.

Delgado se refirió en rueda de prensa a esta medida y dijo: “Cuando uno asume una medida, y quienes venimos del mundo del gremialismo lo tenemos asumido, (…) asume las consecuencias, la medida en pos de un objetivo. Cuando uno asume un paro está previsto el descuento de jornales, pero está tratando de lograr otros objetivos”, expresó.



“Yo no tengo más remedio que remitirme a una ley que está vigente, como es la Ley de Urgente Consideración (LUC), que asegura derechos y asegura libertad", dijo. “Asegura el derecho de los no huelguistas a poder trabajar e ingresar a los lugares de trabajo en una huelga, y la libertad del trabajador de equiparar tanto el derecho de huelga como el derecho al trabajo”, agregó.

Además, al ser consultado sobre si antes los sindicatos estaban "mal acostumbrados", Delgado respondió: “La gente decidió cambiar, ¿no? Cambiar entre otras cosas esas realidades que nosotros no compartíamos”, dijo y explicó que no se refirió a si estaban mal acostumbrados o no, sino que simplemente no compartía esas posturas.



“Creo que conceptualmente están equivocados, o estaban equivocados. Nosotros hicimos lo que la gente votó. Ahora, si hay una huelga, el que quiera hacer huelga la puede hacer, tiene sus consecuencias, y es absolutamente libre de hacerlo, y está resguardado por la Constitución y por la LUC”.



“Ahora, el que no quiere hacer huelga y quiere entrar a trabajar lo puede hacer y también está respaldado en este caso por la LUC”, concluyó.

En la tarde de ayer referentes del sindicato y el director general de UTU, Juan Pereyra, tuvieron una reunión en el Ministerio de Trabajo en la que no lograron llegar a un acuerdo. Afutu lo que pide es que durante el congreso -el cual se hace cada dos años- los docentes puedan faltar sin percibir ningún tipo de descuento.



El País accedió a las dos resoluciones de la división jurídica de UTU. Estas establecen que “no corresponde justificar inasistencias de otros funcionarios (que no sean los dirigentes sindicales) para concurrir al congreso organizado por Afutu por no encontrarse amparados en la normativa vigente”.



Lo que el sindicato señaló ante el Ministerio de Trabajo, y también en el comunicado que hizo público, es que desde la fundación de Afutu en 1983 “se vienen realizando congresos en forma bienal” y que “ningún gobierno hasta la fecha negó a la organización la posibilidad de realizarlos”. Y agregó: “Esta actitud reaccionaria de la actual dirección general de UTU, amparada por el Codicen de la Administración Nacional de Educación Pública, se inscribe en la historia”.