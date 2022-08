Sin definir precandidatura propia, aunque con Bergara y Orsi en el horizonte, moderados del FA recorren el país

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



La Convocatoria Seregnista Progresistas (CSP) se consolidó como la tercera fuerza dentro del Frente Amplio (FA) en las pasadas elecciones internas, detrás del Partido Comunista y del Movimiento de Participación Popular (MPP). Ahora, con los comicios nacionales de 2024 por delante, está la opción de que los sectores y agrupaciones que lo integran se encolumnen detrás de una única precandidatura presidencial propia.

Esta posibilidad quedó establecida en una declaración publicada el 23 de junio, donde CSP manifestó la “intención de evaluar, llegado el momento”, la presentación de una precandidatura presidencial propia. Dos meses después, la lectura que los dirigentes hacen de este comunicado tiene leves matices, con la coincidencia de que presentarán una única lista nacional al Senado y 19 listas departamentales.



El senador y referente de Fuerza Renovadora, Mario Bergara, ha transmitido su intención de ser quien lidere a este tercer bloque, con la posibilidad de que se postulen el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, y la jefa comunal de Montevideo, Carolina Cosse.

¿Están todos los integrantes alineados de CSP con la estrategia de tener un precandidato propio? “Por ahora es la definición que hemos tomado, no hay nuevas definiciones”, indicó a El País José Carlos Mahía, senador de Asamblea Uruguay.



En mayo, una fracción del sector liderado por Danilo Astori se acercó al intendente Orsi, que se perfila como el precandidato del MPP. En las elecciones internas de 2019, en las que Bergara terminó en cuarto lugar, el exvicepresidente apoyó la candidatura del ingeniero Daniel Martínez.



Álvaro García, fundador de Plataforma, expresó que “aún no hay nada definido” respecto a las candidaturas. “No descartamos ninguna posibilidad. Definiciones tomadas no hay. Hay una expresión de trabajar en su momento para una candidatura propia, o no, se verá en su momento. Para nosotros es temprano”, afirmó, en sintonía con anteriores declaraciones sobre el tema.



En tanto, el referente de Magnolia, Christian di Candia, manifestó que se está analizando cuál es la opción más conveniente, teniendo en cuenta “cómo está planteada la situación interna del FA, poniendo primero al país, segundo al partido y tercero” a la Convocatoria.



“Dentro de esa reflexión veremos si corresponde o no una candidatura propia. Lo que está claro es que vamos a apoyar la misma precandidatura”, apuntó, y acotó: “No hay que ponernos nosotros primero en el análisis electoral”.



Fuentes políticas consultadas por El País expresaron que está sobre la mesa la posibilidad de apoyar la eventual precandidatura de Orsi.



Un dirigente comentó que “el primer objetivo definido es el triunfo del FA” y en segundo lugar el fortalecimiento de la CSP”. Y aseguró que “lo instrumental va a estar pautado por estos objetivos”.



La Convocatoria recorrerá los 19 departamentos para recoger la perspectiva de los militantes. A partir de estos intercambios, en parte, se definirá el rumbo para las elecciones de 2024, aunque los dirigentes subrayan que todavía es temprano para enfocarse en los cálculos electorales.



El viernes, una agrupación departamental de Lavalleja, Marcha Frenteamplista, se sumó a la Convocatoria, que se define como “un espacio de construcción colectiva” con las puertas abiertas para todos. Los principales dirigentes se trasladaron hasta Minas.