Definen el aporte del sector agropecuario a la emergencia sanitaria

El sector agropecuario se dispone a “ponerle un hombro” a la crisis sanitaria. En principio se maneja que destinaría unos US$ 100 millones para el Fondo Coronavirus. Lo que no está definido es cómo y en qué condiciones se concretará el aporte económico. Ayer las autoridades de los ministerios de Economía y Ganadería recibieron a los principales referentes de las gremiales de la producción rural.

Lo primero que quedó en claro en la reunión es que no se utilizará la herramienta de generación de nuevos impuestos. Por ese motivo se están evaluando otras formas de concretar la millonaria erogación.

El presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Gabriel Capurro, dijo ayer a El País que “desde hace algunos días las instituciones rurales, a pedido de los productores, manejamos un conjunto de ideas para generar recursos para fortalecer el Fondo Coronavirus”.



“Surge la necesidad de contar con fondos que sean significativos. Estuvimos intercambiando ideas con las autoridades para ver qué instrumentos se pueden elaborar con ese fin. Se están haciendo los números, se manejan varias fórmulas, en lo posible se buscará la no generación de nuevos impuestos”, afirmó ayer Capurro.



La ampliación de la carga impositiva sería “muy desestimulante para la producción en momentos en que hay mucha incertidumbre y las materias primas han bajado”, según destacó el dirigente rural.

Por otro lado, Capurro subrayó que el aporte “no sería voluntario, la idea es que todos podamos contribuir”.



En tanto, el vicepresidente de la Federación Rural, Guillermo Villa, apuntó en diálogo con El País que se está trabajando para encontrar recursos “usando la inteligencia y recursos que se han generado”.



“En esto no hay nada compulsivo, surgió de los propios productores a través de las instituciones gremiales para colaborar con una situación que nos preocupa a todos. Se busca hacer aportes solidarios sin afectar la cadena productiva”, aseguró Villa.

Por otra parte, empresas rurales de todo el país, tanto establecimientos agropecuarios como industriales, vienen realizando una importante cantidad de donaciones y colaboraciones en dinero y variados materiales que van desde alimentos hasta aportes en mejora de infraestructuras.



Alcance del acuerdo.

En el encuentro de la víspera estuvieron el ministro de Ganadería Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, así como el subsecretario y la directora de esa cartera Ignacio Buffa y Fernanda Maldonado respectivamente.



Por el Ministerio de Economía y Finanzas estuvo el director de la Asesoría Macroeconómica Hernán Bonilla.



También participó Conrado Ferber, asesor de la Presidencia de la República en tema agro.



En tanto, del lado de los privados participaron el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) Gabriel Capurro; por la Cooperativas Agrarias Federadas (CAF) Pablo Perdomo; por la Federación Rural (FR), su vicepresidente Guillermo Villa; por la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) Fernando López.

El monto que el sector agropecuario maneja aportar al Fondo Coronavirus, creado por el poder Ejecutivo para financiar el costo del combate a la pandemia de COVID-19, es de unos US$ 100 millones.



La idea es que ese aporte sea “equitativo” entre los diferentes sectores de la actividad agropecuaria. Aún resta definir cómo aportarán a él los productores agrícolas y los forestales.



Según las conversaciones preliminares US$ 40 millones saldrán de la renuncia del cobro por un año por parte de los productores de la devolución del impuesto a la enajenación de vacunos (el 1%).

Otros US$ 40 millones provendrán del Fondo Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) disponiendo de fondos que aportan los productores rurales a esa entidad y los restantes US$ 20 millones del Instituto Nacional de Carnes (INAC), también de fondos de los productores en ese organismo.



En los tres casos para disponer de esos recursos se necesita la intervención parlamentaria por lo que el Ejecutivo deberá remitir al Legislativo sendos proyectos de ley para poder utilizarlos.



Ahora el Ejecutivo elaborará un documento conteniendo los detalles del acuerdo, el que se rubricaría la semana que viene.

Otros aportes.

Esta semana el Parlamento aprobó una ley por la cual los funcionarios públicos, así como los cargos electivos y los de confianza aportarán por dos meses, extensibles por otros dos, determinados porcentajes de sus salarios y jubilaciones.

La ley rebaja transitoriamente los salarios de funcionarios públicos que ganan más de $ 80.000 líquidos y las jubilaciones superiores a $ 100.000 líquidas, así como los ingresos de los cargos políticos en un 20% para atender la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus.



Se aprobó que el impuesto sea cobrado por un período de dos meses extensible a dos más y no tres, como se proponía por parte del gobierno.



Se estima que el impuesto transitorio a salarios y pasividades recaude US$ 6 millones mensuales.

El Fondo Coronavirus se nutrirá también de las utilidades provenientes de empresas públicas y bancos estatales, como el Banco República, y de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND).



También dispondrá de recursos obtenidos por préstamos con organismos multilaterales de crédito y de las partidas de prensa del Parlamento que los legisladores renunciaron, mediante una ley, a seguir cobrando.

“Tenemos la tranquilidad absoluta de que (con estas medidas) se cubrirán todas las necesidades sociales y sanitarias”, aseguró esta semana la ministra de Economía Azucena Arbeleche.



Y agregó: “Vamos a sostener la actividad económica durante la crisis de la epidemia, pero también para que luego de pasada la epidemia, luego de este parate en la actividad económica, podamos salir con más fuerza”.



De acuerdo a la estimación inicial del Poder Ejecutivo, el costo del seguro de desempleo y de enfermedad, más las acciones que ha tomado el Mides (canastas alimentarias, refugios, etc.) es de US$ 400 millones, pero tiene la incertidumbre que genera la propia pandemia del virus. A eso hay que sumarle los mayores gastos sanitarios.

Amplían medidas en Vivienda

La Agencia Nacional de Vivienda (ANV) informó ayer que “el no pago” de las cuotas de su cartera de clientes en abril y mayo “no generará multas ni recargos por 60 días”. Además, quienes “abonen la cuota en fecha recibirán una bonificación del 10% adicional a la que ya se otorga, así como también aquellos que hagan el pago a través de la modalidad de retención del sueldo”, añadió. Por su parte, “todos los acuerdos o convenios de pago que tengan vencimiento al 29 de febrero de 2020 se extenderán por 60 días”, indicó.



En el caso de “los subsidios de todas las carteras del Ministerio de Vivienda” que vencieron el 30 de marzo pasado, se extienden “por 60 días”, indicó la ANV.



“Se suspenden los remates extrajudiciales y la entrega y toma de posesión de bienes, hasta que la institución retome su actividad normal”, afirmó la institución.



Para las cooperativas de vivienda, “se suspende el incremento de intereses de obra a partir del 1° de abril de 2020 y por 60 días. Esta resolución puede prorrogarse por 30 días más en caso de ser necesario”, señaló la ANV.



“Las cooperativas que tengan su certificado de regularidad vencido e ingresada la renovación en el Ministerio de Vivienda antes del 13 de marzo de 2020, podrán tramitar nuevas solicitudes, modificar o renovar subsidios por 60 días, con nota firmada por la comisión directiva y la familia”, agregó. Explicó que “se autorizará el ingreso de solicitudes de modificaciones de subsidio, aun cuando estos hayan sido otorgados hace menos de tres meses si alguno de los integrantes del núcleo familiar es despedido o ingresa a seguro de desempleo con posterioridad al 13 de marzo de 2020”.



Por su parte el Banco Hipotecario extendió a mayo, la prórroga del 50% de la cuota que había resuelto para abril. En ambos casos, se difiere al final del crédito y no genera intereses. El no pago de la cuota en abril y mayo (el 50% de ella) no generará recargos ni multas por 180 y 150 días respectivamente.