Déficit promedio es el menor de la historia, según Martínez

Daniel Martínez celebró en Twitter que la Intendencia de Montevideo tuvo “un saldo positivo” en sus cuentas públicas por tercer año consecutivo. A nivel nacional, el precandidato reconoció que el déficit es “preocupante”, pero dijo que promedialmente “es el menor de toda la historia del país”.

Tras participar de un “conversatorio”, organizado por el Partido Socialista, Martínez reiteró ayer la importancia de la estabilidad macroeconómica para poder gestionar. “El gobierno nacional requiere también orden macroeconómico”, afirmó. Aseguró que “lo que hay que hacer es trabajar” y no “decir al barrer, tipo dogma o palabra vacía, que el Estado tiene que ser más chico, en algunas áreas”.

Para Martínez la solución no pasa por tener un Estado “grande o chico”, sino que se deben cumplir metas. Al igual que otras veces marcó distancia del “shock” de austeridad que propuso el precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou y se mostró contrario a cualquier “despilfarro” en la administración.

Consultado sobre si el director de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo, Juan Voelker, podría llegar a ser su ministro de Economía respondió: “Primero tengo que ser precandidato y para eso hay que esperar al domingo y después ganar las elecciones nacionales”. De todos modos, señaló sus coincidencias con la forma de ser del jerarca “muy metódica y ordenada”. “No he pensado en ningún tipo de gabinete, pero sin dudas Juan es una persona muy ordenada”, acotó.

En tanto, el precandidato dijo a El País que en un plazo de 15 días o un mes se debería sellar la fórmula presidencial, que a su entender, sí o sí, debe estar integrada por una mujer, tal como resolvió un Plenario del Frente Amplio.

Con respecto al armado del gabinete, Martínez recordó que cuando definió quién lo acompañaría en la Intendencia el criterio usado fue el de “trabajo en equipo”. “Hay estrellitas en todas partes, el poder seduce y hay gente que le gusta lucirse más. Pero hay que buscar perfiles de gente que se ponga el overol y esté dispuesta a trabajar en equipo”, señaló. Además se comprometió, en caso de ser electo, a tener un gabinete paritario y con jóvenes.

Socialistas

“Martínez en casa”, así anunciaban algunos socialistas la charla de ayer en la que participaría el precandidato que forma parte del colectivo. El secretario general Gonzalo Civila leyó un trabajo realizado por Martínez (contenido en el libro “El camino del ingeniero” de Antonio Ladra) cuando tenía 14 años en el liceo y proponía: eliminar los latifundios, tratar de formar un mercado común con toda América Latina y aprovechar al máximo las fuentes de energía.

“Decía un montón de cosas que parecerían ser una suerte de plataforma electoral”, comentó Civilla. “¿Qué queda de aquel Daniel?”, le preguntó a Martínez. El precandidato aclaró que ese trabajo lo escribió “cuando ni soñaba con ser de izquierda”.

Por su parte, el primer candidato al Senado y exministro Daniel Olesker destacó que “la clase trabajadora” ha aumentado sus derechos con los gobiernos del Frente Amplio. “Tenemos las cámaras empresariales muy envalentonadas, seguramente por la situación regional y por la situación económica. Creemos que van por todo, van por el salario, van por los derechos y por la protección social. Vamos a defender el derecho de los trabajadores a capa y espada, desde el Ejecutivo y desde el Senado”, afirmó.

En la misma línea añadió que las “conquistas” “se van a defender a morir”. Martínez coincidió con Olesker en que los gobiernos frenteamplistas le dieron “protagonismo” al movimiento sindical, como no había tenido antes.

Por ejemplo, destacó el papel que jugaron los Consejos de Salarios para mejorar la redistribución de la riqueza. Además dijo que su “segundo padre” fue el sindicalista José D’Elía. Además aseguró que sus años “más lindos” fueron los “de la lucha sindical”.

En tanto, la exsecretaria general del Partido Socialista y senadora Mónica Xavier contó sus inicios dentro del Partido Socialista y cómo conoció a Martínez, cuando era una estudiante en el Liceo Suárez. “Coincidimos y nos diferenciamos por dos meses nada más con Daniel, pero él dice que la vieja soy yo”, dijo entre risas la senadora. Recordó que ambos vivieron la etapa de la dictadura, de la “ilegalidad” del Partido Socialista, así como la creación del Frente Amplio en el año 1971.

Jóvenes: “Con el plebiscito le están mintiendo en la cara a la gente”

La secretaria general de la Juventud del Partido Socialista Lucía Zapata dio ayer un fuerte mensaje en contra del plebiscito que promueve el precandidato nacionalista Jorge Larrañaga para mejorar la seguridad.

Opinó que todos los candidatos “se deben poner la camiseta” en contra de la reforma “del maldito plebiscito de Vivir sin Miedo”. “Le están mintiendo en la cara a la gente y jugando con un miedo que puede ser o no válido. La cuestión es cómo hacer para luchar contra ese discurso punitivista”, añadió.

Zapata indicó que hay “un desafío bastante grande” que es hablarle a una generación que vota por primera vez y no conoció a otros gobiernos que no sean del Frente Amplio, ya que para ellos la izquierda “no representa el cambio”. Según dijo, hay una cantidad de derechos “naturalizados” que se deben cuidar y no es “fácil convencer”.