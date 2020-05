Déficit de IMM: acusan a Di Candia de “mentir”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El edil nacionalista Javier Barrios Bove dijo ayer que el intendente Christian Di Candia “miente” y busca “confundir a la ciudadanía con hechos que no son ciertos”.

“Después de casi no estar presente durante los tiempos más complicados de la crisis que ha vivido nuestro país, vemos un intento del intendente por justificar lo que va a ser el déficit de 2019 y para cuestionar el accionar del gobierno nacional en lo que ha sido el manejo de la crisis por el COVID-19”, indicó Barrios Bove.

“El intendente anuncia que el balance 2019 de la Intendencia será deficitario. Se pretende confundir a la gente hablando de lo que está haciendo la comuna para colaborar en la actual crisis”, sostuvo.



“Debemos recordar que el ejercicio 2019 cierra al 31 de diciembre de dicho año, y la crisis se declaró el 13 de marzo de 2020, por lo que todo lo que gaste la comuna en estos meses va para el ejercicio de este año, que no es el que va a enviar a la Junta. El déficit de la IMM en 2019 se debe a que la misma estaba en campaña para apoyar la candidatura de Daniel Martínez a la Presidencia. Como el propio intendente ha dicho, en 2019 se trataban de ejecutar y terminar todas las obras”, agregó el edil de Alianza Nacional.



En una entrevista publicada ayer por El País, Di Candia señaló que difícilmente podría haber superávit este año en la IMM cuando “el último año (del período) terminás ejecutando todo lo que fue quedando de los años anteriores, cuando uno genera muchos planes y proyectos”.



“Dada esta situación, la incertidumbre financiera es mayor aún. Nosotros definimos dentro de todas las medidas un plan de alivio financiero que representa unos $ 1.500 millones, que tiramos para adelante. Y en realidad, no sabemos cuál va a ser el comportamiento de la ciudadanía sobre fines de mayo o fines de junio”, indicó el intendente.



Di Candia agregó comparte la actuación del gobierno nacional frente a la pandemia, aunque lo criticó por “no haber definido una espalda financiera-económica para las personas a las que esto iba a afectar”.



Política de gobiero

Barrios Bove dijo a El País que “si bien podemos coincidir que la crisis sanitaria ha golpeado muy fuerte en lo social en nuestro país, no podemos atribuir ese hecho al camino elegido por el gobierno”.



“A nuestro entender tiene más que ver con cómo se recibió el país de manos de la administración frenteamplista, con casi un 5% de déficit fiscal. Uruguay, a diferencia de otros países, no tenía ‘espalda económica para afrontar una crisis de esta envergadura”, agregó.



Según el legislador, “se criticó que en medio de la crisis el Poder Ejecutivo realizara una adecuación tarifaria a partir del 1° de abril, que debió realizar en enero de este año el gobierno anterior. Pero ese discurso no fue el aplicado por el FA en la Intendencia de Montevideo, donde a partir del 8 de mayo los tributos ajustaron por inflación”.