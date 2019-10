"Con este déficit nos endeudamos como adictos", alerta Talvi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato colorado Ernesto Talvi respaldó a la eventual ministra de Economía del blanco Luis Lacalle Pou tras sus comentarios con respecto a las calificadoras y señaló que a él y a su equipo “también nos vienen a ver”.

Arbeleche dijo la semana pasada en el programa “No toquen nada” de emisora DelSol que “como equipo de economía de Lacalle Pou hemos tenido diálogo constante con las agencias calificadoras de riesgo en estos cinco años. En particular, este año, en las últimas reuniones lo que más pedimos fue que no nos bajen la nota porque necesitamos tiempo”.

En el marco de una conferencia de prensa en Treinta y Tres, el colorado indicó este martes que “a nosotros también nos vienen a ver las calificadoras, a nuestros equipos. Nosotros sabemos cómo trabajan, yo me he reunido cientos de veces con ellas en mi reencarnación previa a la política”.



Por otro lado, el presidenciable consideró que el “oficialismo” intentó “ridiculizar” a la economista que “no solamente es muy profesional y muy seria, sino que es una persona de gran integridad”.



El economista señaló que “las calificadoras se forman su opinión no sobre la base de lo que está pasando, sino de lo que es posible que vaya a pasar”, al tiempo que consideró que las consultoras “saben que va a haber un próximo gobierno el 1° de marzo, gane el oficialismo o gane la oposición”.

El colorado, que siguió ayer su gira por Cerro Largo, entiende que el próximo gobierno “va a tener que tomar inmediatamente medidas para poner en orden las cuentas del Estado” dado que con el “déficit que tenemos estamos endeudándonos como adictos y si lo seguimos haciendo, un día inesperado vamos a perder el buen crédito y nos vamos a dar contra la pared”. El exdirector de Ceres, señaló que podría llegar a ocurrir “lo que pasa en Argentina: devaluación, inflación, pérdida de poder adquisitivo de salario y aumento de la pobreza”.



Las declaraciones de Arbeleche fueron rechazadas por el oficialismo; por ejemplo, el ministro de Trabajo y Seguridad Social Ernesto Murro señaló “que hayan dicho públicamente que esto (el grado inversor) es gracias a ellos, realmente llama la atención”.