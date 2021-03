Defensa remató 77 vehículos por los que obtuvo US$ 550.000, informó García

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Defensa remató este sábado 77 vehículos administrativos, camiones y furgones en el complejo deportivo del Comando del Ejército por lo que obtuvo US$ 550.000, informó el ministro Javier García.

"100 % rematado. Producido: US$ 550.000. Tal cual lo dijimos en su momento la prioridad es el personal y el equipamiento para las fuerzas, no la administración ni gastos innecesarios", expresó García.

100 % rematado. Producido: us$ 550.000. Tal cual lo dijimos en su momento la prioridad es el personal y el equipamiento para las fuerzas, no la administración ni gastos innecesarios. pic.twitter.com/hlZpKC5lkm — Javier García (@JavierGarcia_Uy) March 20, 2021

El director general del Ministerio de Defensa Nacional, Fabián Martínez, había explicado en el sitio de la cartera que los vehículos eran de diverso porte, modelos y años abarcando algunos autos 0 km. La base mínima iba de US$ 10.800 hasta US$ 11.500 en algunos casos mientras que otros el remate se realizó sin base.



Martínez había dicho que el remate tenía era parte "de la política de control y eficacia del gasto". "Tenemos vehículos que entendemos que no son necesarios y a su vez que implican un gasto por sí mismo", agregó.