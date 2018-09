Defensa reforzará fronteras con helicópteros y 200 infantes de marina

El ministro de Defensa, Jorge Menéndez, anunció que se reforzarán los controles en las fronteras con helicópteros y 200 infantes de marina, informó Presidencia.



Durante su comparecencia ante la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, el ministro indicó que se está impulsando el patrullaje coordinado de la zona costera por parte de la Aviación Naval en coordinación con la Fuerza Aérea.

Por otra parte Menéndez agregó que la aprobación del proyecto de Rendición de Cuentas habilitaría la incorporación de 200 marinos para la subprefectura de Carmelo, compuesta por los destacamentos de puerto Camacho, Carmelo y Conchillas.



Esta subprefectura se trata de un nuevo cuerpo militar creado en agosto con la unificación del Cuerpo de Fusileros Navales y la Unidad de Apoyo de la Prefectura Nacional Naval.

Esta unidad se encarga de "la seguridad de la navegación, la salvaguarda de la vida humana en el mar, la prevención de la contaminación y la protección marítima, además de actuar como auxiliares del ministerio público", informó Presidencia.

Proyecto para disminuir aeropuertos nacionales.

Por otra parte Menéndez expresó que el tráfico aéreo que se registra en Uruguay "no justifica la cantidad de aeropuertos internacionales" que hay a nivel local y por tanto "se elaboró un proyecto para disminuirlos".



Gaetano Battagliese, director de la Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) indicó que el aeropuerto de Melilla funciona desde las 07:00 hasta las 19:00 horas.



Battagliese explicó que se realizan controles a los planes de vuelo y “si una aeronave no llega a la hora, no puede aterrizar porque el horario de funcionamiento de cada aeropuerto está especificado en los Notam (acrónimo en ingles de ‘información para aviadores”)”, documento estandarizado que las tripulaciones utilizan para informarse sobre condiciones generales de los aeropuertos.

"Ninguna aeronave habilitada para surcar cielo uruguayo puede aterrizar en un aeropuerto cerrado, porque los controles se basan en los planes de vuelo, que incluyen la posibilidad de utilizar una terminal aérea alternativa que, por consiguiente, debe estar abierta", explicó Presidencia.



Por su parte, Alberto Zanelli, titular del Comando Aéreo de Operaciones, aseveró que, “en caso de que una aeronave, en una hora impropia, utilice ese pedazo del planeta para aterrizar, existen funcionarios que están de guardia, que deberán concurrir al lugar y tomar las medidas necesarias; deberán preguntar quién es, qué hace en el lugar y por qué está operando a esa hora”.

El aeródromo "Ángel Adami", ubicado en Melilla", es señalado por ser uno de los puntos utilizados para el ingreso de importantes montos vinculados a la corrupción "K".



Además, el puerto Camacho fue un destino frecuente para el empresario Ernesto Clarens, quien realizó 60 viajes en un barco desde Buenos Aires hasta ese punto.