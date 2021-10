Defensa evalúa apoyar en fronteras durante la temporada; sería una tarea "muy puntual", dijo García

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El secretario de Estado Javier García indicó que desde el Ministerio de Economía, del que depende la Dirección Nacional de Aduanas, le solicitó a su cartera colaboración en los puntos de frontera durante la temporada de verano.

"Nos han pedido la posibilidad de que haya algún tipo de apoyo por parte del personal del Ministerio de Defensa por un período muy acotado, quizás desde la apertura de la temporada hasta final de la Semana de Turismo", expresó García este jueves en rueda de prensa.



El ministro aseguró que están estudiando la solicitud desde el punto de vista jurídico y dijo que ya se habló con el comandante en jefe del Ejército y el comandante en jefe de la Armada, si bien todavía no hay una respuesta al planteo.



"Sería una cosa muy puntual, muy acotada, para apoyar en esa tarea", indicó el jerarca y agregó que el funcionario del Ministerio de Defensa no puede hacer las mismas tareas correspondientes a los trabajadores de Aduana. "El soldado no es ni un kilero, ni un aduanero, no tiene nada que ver la misión", dijo.



Por lo tanto, expresó, en caso de aceptar, se realizaría "un apoyo al servicio del Estado", como lo ampara "la ley 19.677, que le da jurisdicción a las Fuerzas Armadas para tareas que signifiquen, en esos 20 kilómetros de frontera, evitar delitos, eventualmente gran contrabando, abigeato, crimen organizado", entre otros.



"Si se nos pide una tarea puntal de apoyo desde el punto de vista de la seguridad, por supuesto que sí y lo estamos estudiando", agregó el ministro.



La apertura de fronteras despertó la alarma entre los funcionarios de Aduana, quienes entienden que por falta de personal no se podrían realizar todos los controles necesarios.

Basilio Pintos, secretario general de la Asociación de Funcionarios de Aduana, aseguró que el control de las fronteras será "imposible" en el momento en que se permita la llegada de extranjeros vacunados, hecho previsto para el 1° de noviembre.



"Nosotros no podemos establecer controles como nos manda la ley, porque no tenemos personal. Lo venimos advirtiendo desde el año 2013, 2014, que no se renueva la plantilla de personal de la Dirección Nacional de Aduanas", expresó.