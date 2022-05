“Si el decreto de caza tiene efectos negativos vamos a proponer correcciones”, dijo Peña

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

“Desde el Ministerio de Ambiente estamos en una ventana de análisis de cómo puede afectar la aplicación de este decreto. Si el decreto tiene efectos negativos claramente vamos a proponer correcciones”, dijo el ministro de esa cartera, Adrián Peña, sobre el decreto que modificó normativas sobre la caza.

Entrevistado en Arriba Gente (Canal 10), Peña acotó que "en principio no tendría por qué tener" efectos negativos. Además, aseguró que desde que se ha aplicado el decreto, su cartera no ha recibido ninguna denuncia grave sobre el tema.

Consultado sobre por qué se modificó el decreto de caza, el ministro destacó que “la caza siempre estuvo permitida” y resaltó: “Hay una visión, incluso reconocida a nivel internacional por conferencias de biodiversidad, donde la caza de las (especies) exóticas se establece como un mecanismo posible de control”.



En este sentido, mencionó que hay especies en las que “hay superpoblación”, como el jabalí y el ciervo axis. “Cuando el ciervo crece demasiado en su población perjudica la preservación de algunas especies autóctonas nacionales, entonces ese equilibrio hay que tenerlo”, explicó.

Además, sostuvo que recibieron pedidos vinculados “a los daños que generan los jabalíes en las ovejas y demás”. “Nos pedían precisamente la posibilidad de la caza nocturna, porque de día no se los puede cazar”, puntualizó.



Peña también mencionó a los operadores turísticos, que “tienen un renglón importante de trabajo en la captación de determinado grupo que se dedica precisamente a esa caza controlada”. “En ese marco de presiones a las que habitualmente estamos sometidos en Ambiente es que se flexibiliza en algún punto lo que ya existía”, señaló en referencia a la caza nocturna y las distancias de puntos poblados.

Al respecto de por qué se modificaron los permisos de caza y porte de armas, sostuvo que ahí hay una “oportunidad para controlar mejor”. “Por ejemplo con la caza de patos, que es algo que venía complicado en cuanto a que hacía mucho tiempo que el ministerio no otorgaba permisos, y había mucha presión para otorgarlos, (ahora) nosotros estamos exigiendo determinada información a los cazadores”, apuntó el ministro.



También dijo que hay especies a las que “hay que censar” y “eso se puede hacer pero con más recursos”. En ese sentido, dijo que desde la cartera se ve oportunidad de ingresos “por la venta de permisos, por la autorización de permisos y que los propios cazadores puedan financiar investigación del ministerio”.

Consultado sobre quién redactó el decreto, Peña respondió que la propuesta llegó desde la prosecretaría de Presidencia. Al respecto de que la Asociación de Cazadores dice haber planteado la normativa, el jerarca señaló: "Yo no lo sé, no los conozco, nunca tuve contacto con ellos".



Sobre la reducción de distancia de caza en cuanto a los centros poblados, Peña dijo: "No es algo que yo vaya a defender porque quizá en ese punto yo dejaría todo como estaba. La realidad es que está permitido con escopeta y la escopeta como mucho puede llegar a 200 metros y la caza está permitida a 1.000 metros, no creo que haya ningún riesgo allí”.



Por último, consultado sobre por qué se aprobó la cacería en Canelones, el ministro dijo que “es una zona donde se caza de hecho”, y que “esto ordena el procedimiento y lo pone dentro de un marco legal que no existía”.