Tras críticas de líderes del FA a Venezuela, Cosse pidió dejar de hacer política "basada en focus group"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Al igual que Óscar Andrade, la exprecandidata a la presidencia Carolina Cosse mostró su disconformidad con las declaraciones de Danilo Astori, José Mujica y Daniel Martínez, que aseguraron durante el último fin de semana que en Venezuela existe un régimen dictatorial.

La exministra de Industria, en entrevista con el programa Panorama (radio 1410), dijo: "Quién puede no decir que la situación en Venezuela terrible, dolorosa y desgraciada".

Sin embargo, recalcó que ese ese asunto "lo deben resolver los propios venezolanos".

RELACIONADAS El FA contradice a Martínez, Astori y Mujica al votar declaración que apoya a Maduro By Alejandro Mendieta El FA contradice a Martínez, Astori y Mujica al votar declaración que apoya a Maduro El FA contradice a Martínez, Astori y Mujica al votar declaración que apoya a Maduro

"El informe de Michelle Bachelet es terrible y lapidario, pero también recuerdo que cuando leyó las conclusiones llamaba al dialogo y a que los venezolanos resolvieran su problema. Nosotros no podemos no ser sensibles ante la situación que está viviendo Venezuela, pero no podemos renunciar al principio de no intervención", agregó.

Cosse pidió serenidad en este momento de la campaña: "Los frenteamplistas nos tenemos que calmar un poco, principalmente los líderes y las figuras públicas. Nos tenemos que calmar un poco, dejar de tirar opiniones a los medios antes de que se hable por lo menos en algunos ámbitos del Frente Amplio, y ser cuidadosos con las declaraciones. Estamos hablando del futuro del país. Y lo digo para todos".

"Lo que digo es que no dejemos de ser Frente Amplio. La política basada en focus group no es el Frente Amplio", añadió.

"Si nos empujan a una declaración binaria, hay que preguntarse por qué nos están empujando a esto", sostuvo.

Finalmente, preguntó: "¿Hay alguien que está buscando un pretexto para una intervención?". "Me dolería mucho que fueran las declaraciones de figuras públicas del Frente Amplio, las que se usaron como pretexto, para una intervención armada en Venezuela", puntualizó.