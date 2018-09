Declaran de interés turístico congreso "por la vida y la familia" organizado por Márquez

En medio del mes de la diversidad y mientras se discute la Ley Integral para Personas Trans en el Parlamento, el Ministerio de Turismo declaró de interés turístico nacional el "Congreso Regional Sudamericano por la Vida y la Familia".

El evento es organizado por el pastor Jorge Márquez, líder de la iglesia Misión Vida, y se llevará a cabo del 22 al 24 de noviembre en Punta del Este.



Entre los expositores se encuentran activistas contrarios a lo que definen como "ideología de género", un término que abarca desde las reivindicaciones del feminismo a los reclamos de los colectivos LGTB (lesbianas, gays, trans y bisexuales). En Argentina, por ejemplo, estos activistas fueron férreos militantes en contra de la legalización del aborto y la implementación de educación sexual en las escuelas y primarias y secundarias, mientras que en Uruguay, a estos reclamos le suman su oposición a la Ley Trans.

Uno de los oradores del Congreso es Álvaro Dastuge, diputado nacionalista que integra la denominada "bancada evangélica", presidente del sector Esperanza Nacional que promueve la precandidatura presidencial de Verónica Alonso, y yerno de Márquez. Otro evangelista, el expresidente de la Cámara de Diputados Gerardo Amarilla, figura entre los oradores.

También participará del evento el argentino Agustín Laje, un licenciado e ciencias políticas y conferencista que se autodefine como "de derecha", autor junto a Nicolás Márquez del "Libro negro de la nueva izquierda", en el que vinculan al feminismo y la lucha por los derechos de la comunidad LGBT con el "neomarxismo". La participación de Laje en una conferencia organizada por Varones Unidos en el Palacio Legislativo en abril generó polémica y voces contrarias de quienes consideran que promueve un discurso "de odio".



También figura entre los presentes el peruano Christian Rosas, creador del movimiento "Con mis hijos no te metas" que se opone a la implementación de leyes sobre género en América Latina.

Consultada por La Diaria, la ministra de Turismo, Liliam Kechichian, dijo que la declaración de interés turístico nacional no se concede “sólo a las cosas con las que estemos de acuerdo” y que “hay un protocolo que dice que se puede declarar de interés turístico una actividad que promueva la visita de determinada cantidad de personas del exterior –y en este caso se trae a 500 personas–, y que se haga en un lugar acreditado para congresos”.



Kechichian dijo que no comparte el contenido del congreso y que "si alguien quiere hacer otro congreso (en respuesta), perfecto", pero que "si ellos existen y cumplen con lo que se requiere para declarar de interés turístico, lo tengo que hacer”, ya que para la declaración se evalúan “las formas y no el contenido”.