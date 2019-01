"Decir que Uruguay mira para otro lado" en relación a Venezuela "denota ignorancia o mala fe"

Este jueves 10 de enero Nicolás Maduro asume nuevamente la presidencia de Venezuela y Uruguay participará de la ceremonia. El Grupo de Lima (que no integra Uruguay pero sí Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía) rechazó la asunción de Maduro y anunció que no reconocerá el gobierno.

Ante esto, el directorio del Partido Nacional emitió una declaración llamando a "desconocer a quienes arbitrariamente ocupan el poder en Venezuela", en relación a Maduro y los otros gobernantes porque "carecen de toda legitimidad".



La declaración critica al gobierno de Tabaré Vázquez por el “lamentable silencio” que tiene ante esta toma de posesión.

Esta mañana, en diálogo con el programa Así nos va de radio Carve, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino, defendió la presencia de Uruguay en la ceremonia diciendo que nuestro país "también participó en el acto de recambio en la Asamblea Nacional de Venezuela" y que ambos países "mantienen relaciones diplomáticas y existe una larga historia de amistad, también una cooperación en momentos difíciles".



Bergamino señaló que "sin duda hay una grave crisis en Venezuela en términos institucionales, políticos, sociales, económicos y migratorios, y hemos expresado nuestra preocupación en reiteradas oportunidades. Pero "decir que Uruguay no se ha expedido, guarda silencio, mira para otro lado o tiene una actitud cómplice hacia Venezuela, denota una enorme ignorancia o una profunda mala fe".



"No apoyamos aquellas iniciativas que puedan obstaculizar ese necesario clima de diálogo que tiene que haber. No hay otra forma de resolver la historia que mediante el diálogo", agregó el jerarca.



El subsecretario dijo que no comparte "la afirmación de que Uruguay está aislado" en su posición frente a Venezuela. "Es una posición consistente con su línea rectora en política exterior. Uruguay está siendo leal a sí mismo".



Además, señaló que "ninguno de los países de la Unión Europea ha retirado su embajador de Venezuela. Están promoviendo grupos de contacto que permitan crear un clima adecuado".



"Esto de que estamos solos, aislados y somos los raros del barrio me parece que no", opinó.

Bergamino señaló que "utilizar a Venezuela para política doméstica me parece una actitud políticamente miope y mezquina".



Y dijo que "es hora de ayudar a Venezuela y la mejor forma es promover un clima de diálogo respetuoso. Es hora de mediación y diálogo, no de aislamiento".

El representante de Uruguay el jueves en Venezuela será José Luis Remedi: "Es nuestro encargado de negocios, no tenemos un embajador en Venezuela. Es una decisión que hemos adoptado y una señal política sin duda. Es él quién va a concurrir", dijo Bergamino.

Agregó que el hecho de que asista Remedi a la ceremonia de asunción de Maduro y no el canciller o el subsecretario de la cartera es simplemente "una decisión que se adoptó tomando en cuenta razones de orden institucional, político y de agenda".