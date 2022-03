Orsi se declaró "hincha" de la Policía y alertó del riesgo de "politizar la institución policial"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El intendente de Canelones Yamandú Orsi manifestó este lunes que es "hincha" de la institución policial y que coordina "preciosamente" con el jefe de Policía de Canelones. Además, acotó que “decir que un partido político está contra la Policía es escandaloso".



Definió como "temerario" el decir, como expresó que sucedió en campaña, "que los que votaban ‘SÍ’ estaban a favor de los delincuentes y los que votaban ‘NO’ estaban a favor de la Policía". “Politizar la institución policial es de las cosas más riesgosas que se pueden cometer en una democracia”, señaló en radio FM Gente.



Sus dichos suceden luego de que el presidente de la República Luis Lacalle Pou expresara en conferencia de prensa el domingo su "apoyo personal a todos los hombres y mujeres policías del país, que fueron utilizados injustamente estos días en campaña".

“Que se sugiera, como pasó ayer, que el Frente Amplio está en contra de la Policía… ¡No tienen ni idea en lo que se están metiendo y el peligro para una Nación, para un Estado que se empiece a utilizar eso!”, afirmó el intendente



En este sentido, sostuvo: “Son de las cosas que más me preocupan por el futuro. No se me ocurriría jamás pensar que hay un partido en el Uruguay que esté a favor de los delincuentes o en contra de la Policía. ¡Es tremendo!”.

Días atrás el director de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Santiago González, twitteó que el FA y el Pit-Cnt “llevaron adelante la mayor campaña de ataque a la Policía que se recuerde”.



“Yo escuché también al director de Convivencia decir que el Frente estaba contra la Policía; la afirmación más grave que se ha hecho a nivel político en los últimos años… es de una gravedad...”, señaló Orsi.



Por otra parte, el Club Atlético Progreso manifestó este sábado que efectivos policiales solicitaron “el retiro de distintivos que formaban parte del atuendo personal de algunos hinchas” y realizaron una búsqueda en la tienda oficial “indicando que buscaban material de índole político”. El Ministerio del Interior, mientras tanto, “descarta de plano” que el procedimiento policial realizado en el estadio Paladino durante el encuentro de Progreso y Cerro fueran “en busca de elementos de apoyo a la campaña del ‘SÍ’”.



“Lo de anteayer en el Club Progreso no tiene antecedentes”, apuntó Orsi. “Hay manija y me preocupa por la institución (policial)", concluyó.