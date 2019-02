Decano de Arquitectura: "No puede ser que la estación de AFE siga así"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El decano de Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Marcelo Danza, señaló en el programa radial Todo Pasa de Océano que mantiene charlas informales con la precandidata del Frente Amplio Carolina Cosse y puso reparos sobre el proyecto "La Estación del Futuro", ya que el predio presenta limitaciones para construir un "Silicon Valley".

"Lo que no me gusta y no puede pasar es que la Estación de AFE siga así. No quiero que se empiece a caer a pedazos y digan que hay que demolerlo, como ya ocurrió otras veces. Me parece buenísimo que se tiren propuestas, que se pongan sobre la mesa y que la profesión lo discuta. Si esas propuestas van a la innovación y al futuro, son muy bienvenidas", dijo.

"Me parece importante que un lugar de este tipo, si surgiera, se hiciera en un lugar de expansión. Es clave que esté implantado en un lugar donde pueda crecer", señaló.

Asimismo, recalcó: "Somos un país pequeño con energía muy acotada. Tenemos que hacer como acupuntura: medir la energía que tenemos y ponerla en algunos lugares y no disipar. En las campañas electorales muchas veces surgen ideas que luego se disipan. Montevideo hoy no compite con Salto u otra ciudad del interior. Montevideo hoy compite con el mundo".

Otros proyectos: Dique Mauá y San Rafael

"Son proyectos muy radicales (...) Los uruguayos también sentimos cierta resistencia a ver que se hagan grandes negocios con cosas que sentimos como nuestra y ver que van a ir a un particular", dijo.

Dique Mauá. Foto: Fernando Ponzetto

Danza recordó que en su momento "estallaron las redes con opiniones de arquitectos y gente en general".

"Eso está muy bueno, pero hay que darle elementos a la gente para que su juicio no solo refiera a su inmediatez, porque la construcción requiere una perspectiva a largo plazo", señaló.

"Las cosas que hoy aceptamos en su momento fueron totalmente rupturistas. Fueron cuestionadas y hoy son nuestros referentes. El San Rafael, dentro de diez años, va a tener a los turistas sacándose selfies", puntualizó.



Montevideo como ciudad

"Montevideo es una ciudad increíble. Es una ciudad construida desde el riesgo. En 80 años, o menos, se construyó la ciudad que habitamos. De 1870 a 1950 se hizo todo (puso los ejemplos de la Rambla Sur y el Estadio Centenario). Fue desde el riesgo, por el espiritú del inmigrante y por quien viene a construir otra realidad", sostuvo.



Danza que la arquitectura necesita siempre "visión y riesgo" y que esta es "el reflejo de la sociedad".

"Se refleja cuando cada uno en su casa mueve los muebles. Colectivamente, también. La sociedad empieza a hacer propuestas y que hoy con las redes sociales, son aceptadas o no", agregó.

Foto: Fernando Ponzetto.

(Una primera versión de esta nota informaba que Marcelo Danza asesora a la precandidata Cosse. Danza puntualizó a El País que sí atiende consultas informales con ella, que la conoce hace años pero que no integra formalmente el equipo de asesores.)