"Se debatió poco", dijo Heber y afirmó que así no sirve: "Es lo mismo que grabar un spot cada uno"

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo que no vio el debate de este martes entre Oscar Andrade y Guido Manini Ríos por la Ley de Urgente Consideración (LUC), pero señaló que le contaron que "se debatió poco". "Que cada uno dijo lo que pensaba, pero que no hubo una interacción que pudiera generar el debate al que estamos acostumbrados en el Parlamento, que es mucho más intenso y divertido", agregó en rueda de prensa.

Consultado sobre si sirven los debates, el ministro fue tajante: "Si son así, no". "Es lo mismo que grabar cada uno un spot. Pero si hay interacción y se puede interrumpir y se puede cuestionar lo que se dice de uno y de otro lado, me parece que sí", sostuvo.



Ante la pregunta de si deberían debatir los ministros, Heber afirmó que hay muchos secretarios de Estado que "están en áreas que no tienen nada que ver con esto" y que no le parece necesario decir "quién tiene que estar en cada lugar".



"Tenemos senadores, diputados, un elenco en la coalición importante como para que todos puedan debatir", enfatizó.

"La ley la hicieron y la votaron los legisladores, es lógico que los legisladores confronten, pero sin perjuicio de eso, estamos afín de debatir", finalizó.