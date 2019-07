Los debates obligatorios no obtienen unanimidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aunque ya cuenta con el respaldo de los votos del Frente Amplio y del diputado independiente Fernando Amado en el Parlamento, el proyecto de ley para que los debates entre presidenciables sean obligatorios no las tiene todas consigo.

El principal interesado en concretar la ley de debates es el Frente Amplio, por lo cual se cree que a comienzos de agosto se aprobará en la Cámara de Representantes y, en base a un acuerdo con la oposición, lo mismo suceda días más tarde en el Senado.



Sin embargo, en la oposición ya empiezan a escucharse voces discordantes.



El candidato colorado Ernesto Talvi usó ayer Twitter para mostrar su desacuerdo con los términos sobre los que se viene trabajando y sostuvo que “FA y PN se cocinan una ley de debate obligatorio a medida y en base a los resultados de la elección de 2014. Obligaría a estos debates: 1) Martínez ves. Lasalle 2) Mieles ves. Talvi. Es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos, que optarán por Netflix”.

Rectifico y me disculpo: no hubo "cocina" entre el FA y el PN para proponer un pésimo proyecto de ley de debates. El texto fue redactado por el FA. El PN no se manifestó en contra, pero cuando el PC lo hizo, el PN propuso aplazar la votación para buscar consensos. Los buscaremos — Ernesto Talvi (@ernesto_talvi) July 21, 2019

Poco después se desdijo en parte: “Rectifico y me disculpo: no hubo “cocina” entre el FA y el PN para proponer un pésimo proyecto de ley de debates. El texto fue redactado por el FA. El PN no se manifestó en contra, pero cuando el PC lo hizo, el PN propuso aplazar la votación para buscar consensos. Los buscaremos”.



Talvi hace referencia a que según los términos contenidos en el proyecto de ley en elaboración se conformaron dos grupos para llevarlos a cabo. El primero reunirá a los siete partidos que comparecieron en la elección nacional de 2014, y el segundo grupo de cuatro partidos estará integrado por las agrupaciones nuevas.



De acuerdo con el esquema elaborado, en el grupo uno estarán los cuatro partidos con más votos en 2014: y debatirán primero Daniel Martínez (FA) con Luis Lacalle Pou (PN), y en segunda instancia Ernesto Talvi (PC) con Pablo Mieres (PI). Habrá un tercer debate entre Gonzalo Abella (Unidad Popular) con César Vega (PERI) y Rafael Fernández (Partido de los Trabajadores).



En el sector mayoritario de los blancos, que lidera Luis Lacalle Pou, aseguraron anoche a El País que todavía no hay posición tomada sobre la iniciativa, la que se va a definir en los próximos días. El blanco que ya expresó su tácito rechazo al proyecto en los términos en los que se está discutiendo fue el diputado Rodrigo Goñi.



En tanto, el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo a El País que tiene “predisposción favorable” a apoyar el proyecto de ley, pero que recién se tomará una decisión definitiva cuando el PI “evalúe la propuesta concreta”.