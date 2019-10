Debate presidencial: quién ganó, qué opinaron los votantes y cuántos los vieron

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Dos de cada tres uruguayos vio el debate que se realizó entre el candidato blanco Luis Lacalle Pou y su par frenteamplista Daniel Martínez, el 1 de octubre, según la última encuesta realizada por Opción Consultores y difundida por Telenoche.

Este número, en porcentajes, equivale a que un 43% de los encuestados dijeron que vieron todo el debate, un un 25% vio una parte y un 32% directamente no lo vio. En este último grupo la mayor cantidad fueron personas que todavía no tienen definido a quién van a votar en las elecciones, correspondiente a solo un 47 % que lo vio y un 53 % que no lo vio ni siquiera en parte.



Esto podría explicarse porque se trata de un sector "de difícil llegada" ya que se trata de personas poco vinculadas a los temas políticos y, por lo tanto, "tienen poco interés", indicó al medio Rafael Porzecanski.



En la punta contraria fueron los votantes del Frente Amplio los que presentaron una mayor asistencia, con un total del 78% de respuestas positivas entre los consultados. Este número se reduce apenas al preguntarle a los que se inclinan por el Partido Nacional: en este caso el porcentaje fue de 70%.



Los votantes colorados por su parte también presentaron una gran asistencia pese a que su candidato no se encontraba entre los que debatieron lo que en números implica un 69%. El caso de los votantes de Cabildo Abierto sucedió algo similar, ya que un 62% indicó que lo vio.

¿Ganador?

El resultado correspondiente a quién ganó el debate estuvo cabeza a cabeza con tan solo un punto de diferencia entre las respuestas de los consultados durante la encuesta.



El 41% indicó que Martínez fue el ganador mientras que el 40% entendió que fue Lacalle Pou el que más se destacó. Las respuestas, sin embargo, se definieron el base al partido de los consultados.



El 84% de los frenteamplistas dijo que fue el candidato oficialista mientras que para el 75% de los blancos fue Lacalle Pou. Pero, el 56% de los votantes de otros partidos que fueron consultados dijo que ganó Martínez contra el 23% que dijo lo contrario.



Entre los indefinidos también fue mejor la percepción de Martínez con un 46% frente a un 23%.

Interesante y aburrido.

La percepción de "qué dirían del debate" está reñida entre los que piensan que fue interesante y los que consideraron que fue aburrido.



En el primer caso 8% dijo que fue "muy interesante" y 41% pensó que fue "bastante interesante" mientras que un 13% dijo que fue "muy aburrido" y un 33% opinó que fue "bastante aburrido".



Para comparar si solo se contabilizan aquellos a los que les gustó y aquellos a los que los aburrió quedaría con 49% el primer caso y con 46% el segundo. Por otra parte un 5% no supo o no quiso contestar.