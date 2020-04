El debate por el origen de recursos del agro para el Fondo Coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El anuncio hecho el martes por parte de las gremiales agropecuarias, que aportarán US$ 100 millones al Fondo Coronavirus que creó el gobierno para financiar los gastos provocados por la pandemia y la emergencia sanitaria, generó ayer variadas repercusiones.

Tras mantener una reunión en Torre Ejecutiva con el presidente Luis Lacalle Pou dos días atrás , el titular de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Gabriel Capurro, informó en conferencia que las gremiales del agro habían “consensuado una propuesta” que consta de tres aportes distintos.

Por un lado, hay US$ 40 millones que provienen del impuesto a la enajenación de semovientes. ¿Qué es esto? Es un aporte obligatorio que deben hacer quienes venden ganado a las Intendencias municipales, que rige desde 1960, explicó a El País el tributarista Fabián Birnbaum de FBM Advisory y profesor de Impuestos de la Universidad ORT.

En 2012, se votó una ley que brindó a quienes pagan este impuesto y son titulares de explotaciones agropecuarias, un crédito fiscal que les permite descontar lo que pagaron a la Intendencia de su aporte al Banco de Previsión Social (BPS). “El crédito se imputa automáticamente a las obligaciones tributarias del contribuyente con BPS por aportación rural, por lo que no requiere tramitación alguna”, aclara el organismo previsional en su página web.



En visión del abogado Leonardo Costa del estudio Brum Costa -profesor de Fiscalidad Internacional y Derecho Financiero de la Universidad Católica-, esto es “una donación, porque hay un crédito fiscal al que se renuncia”.

En este caso, el presidente de la ARU estimó que serían unos US$ 40 millones -aunque para el frenteamplista Álvaro García serían “cómo máximo US$ 20 millones”- que los empresarios del sector agropecuario podrían descontar de sus aportes al BPS y acordaron que no lo harán.



Ambos tributaristas coincidieron que para esto se necesita votar una ley. Explicaron que es así para que alcance a la totalidad de quienes pagan el impuesto, porque si no podría haber quien se negara más allá de lo resuelto por las gremiales del sector.

El segundo factor de aportes está referido al Instituto Nacional de Carnes (INAC), una persona pública no estatal que asesora y ejecuta la política para esta industria que define el Poder Ejecutivo, que es quien nombra al presidente y vicepresidente aunque el sector privado integra el directorio y aporta para financiar la entidad.

En este caso, Capurro comunicó que serían unos US$ 20 millones lo que aportaría el INAC al Fondo Coronavirus. Según supo El País, se transferirá dinero que aporta al INAC al sector privado para su funcionamiento, que provienen del 0,6% del precio FOB neto de las exportaciones y del 0,7% del precio de venta en el mercado interno de carne y derivados.

Vista aérea de campo en San José. Foto: Archivo El País

El tercer origen de los aportes del agro para la emergencia sanitaria corresponde al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), una entidad con similares características al INAC. Se estima un apoyo de US$ 40 millones, proviniendo US$ 10 millones del Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA) y el resto corresponde a una deuda que mantiene el Poder Ejecutivo -generada durante la administración anterior- con el INIA. Ese monto no volcado a la entidad será condonado de momento para que se destine a combatir la pandemia.

Sobre esto último, Costa analizó: “El agro le dice al Estado te libero de ese compromiso y usalo en otra cosa (el Fondo Coronavirus), es una dispensa política que el agro hace. Si lo miro jurídicamente, el Estado dice en vez de poner algo acá (que ya estaba comprometido) lo voy a destinar allá. La pregunta es, ¿lo pondría igual el Estado (si no existía el planteo de las gremiales)?”.



Una diferencia entre estos aportes es que el vinculado al impuesto a los semovientes será generado hacia adelante, mientras que los otros son dineros que ya están en las entidades y serán transferidos al gobierno.

Al respecto, Capurro detalló el martes que los dineros del INAC y el INIA son de “inmediata disponibilidad”, mientras que sobre el otro aporte explicó: “La contribución del 1% va a ser a partir del 1° de mayo en todas las ventas de ganado. Por lo tanto es en el transcurso del año (que se recaudará) en la medida en que contribuyen todas las ventas de ganado a frigoríficos, más todas las ventas en las ferias, más todas las transacciones particulares, más las exportaciones en pie”.



Otra diferencia es que este último mecanismo de apoyo por parte del agro requiere de una ley, mientras que los otros dos aportes son establecidos a través de resoluciones del directorio de cada entidad.

“Explosión de solidaridad” Tras anunciar ayer la extensión de la emergencia agropecuaria, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, agradeció la colaboración del sector rural al Fondo Coronavirus. “Queremos no desaprovechar esta instancia para agradecer en nombre de los uruguayos, como gobierno, este aporte solidaria que no se pidió y que se explica por una explosión de solidaridad que se dio en el sector agropecuario que nos hace sentir muy orgullosos”, sostuvo.