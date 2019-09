Las ocho propuestas de Martínez para economía, empleo y sistema productivo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la noche de este jueves, el candidato presidencial del Frente Amplio, Daniel Martínez, presentó sus "principales propuestas programáticas sobre economía, empleo y transformación del sistema productivo".

En el acto, que se desarrolló en el Hotel Cervantes, Martínez estuvo acompañado por el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri; el director de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía, Christian Daude; el Director de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo, Juan Volker; el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República, Santiago Soto; la directora Ejecutiva del ColaB- Programa Interinstitucional en Data Science (UTEC, ANII, Ceibal), Virginia Robano; y la referente del equipo de Martínez en vivienda y ambiente, Verónica Piñeiro.



Ferreri comenzó el acto y en su discurso apuntó contra la oposición al señalar que "en momentos de incertidumbre no hay lugar para locas aventuras".



Además, continuó su crítica a la oposición destacando que "a varios los escuchamos hablar de shock, de ajuste, pero no de rumbo estratégico". Enfatizó que "no se trata solo de echar a funcionarios públicos y devaluar".



Ferreri descartó además "brutales ajustes fiscales que recaigan en los más humildes" y también la suba de impuestos. "O hicieron mal las cuentas o los más humildes van a sufrir mucho", agregó Ferreri sobre las propuestas de la oposición.



El subsecretario de Economía destacó: "No vamos a hacer más de lo mismo. El mundo cambió y requiere nuevas ideas, sabemos que hay cosas que no están bien hechas".



A su turno, Daude, señaló que "los números de la oposición no cierran.



A su vez, el director de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía destacó que han hecho "las cosas bien", sobre el manejo de la economía en los gobiernos del Frente Amplio.



Daude subrayó: "Tenemos que reducir el déficit fiscal, pero no vamos a recurrir a impuestos".



Asimismo, Daude señaló que "el gasto va evolucionar por debajo del crecimiento para ahorrar un punto del PBI".



En tanto, apuntó duramente contra la oposición al declarar: "No vamos a recurrir a un ajuste improvisado y recesivo como propone la oposición".



Cuando llegó el turno del candidato del Frente Amplio, este destacó: "Hoy estamos en una situación diferente al apagón de la llave de luz que nos dejaron en 2002", en referencia al apagón de unos minutos que hubo en el Hotel Cervantes.



Sobre la oposición, Martínez subrayó: "Ellos mismos se pegaron a Macri cuando aplaudían cuando ganó".



A continuación, las ocho "acciones principales" sobre "economía, empleo y transformación del sistema productivo del país". que presentó Martínez en la noche de este jueves.



"Focalizar las políticas públicas y los incentivos hacia un conjunto de sectores que permiten agregar valor con baja huella ambiental, y que permitan insertar al país en mercados mundiales cada vez más exigentes"



"Definir un nuevo Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación al servicio de esta transformación productiva, en diálogo con toso los actores y aumentando sustancialmente el presupuesto del sector, y generando una nueva gobernanza"



"La creación de 8 estaciones del futuro para cruzar las visiones sectoriales con el territorio. Estos serán espacios en los que se juntarán jóvenes, empresarios, academia, gobiernos nacional y local, con tecnología de primer nivel, para lanzar startaps, espacios de coworking, e impulso a la innovación"



"Generación de un paquete de medidas para las Micro Pequeñas y Medianas Empresas que son los principales actores de la economía . Las medidas incluyen exoneración de impuestos y cargas para las mipymes durante su primer año; simplificar cerca de 600 trámites; incentivos para su digitalización y modernización tecnológica; y para que puedan internacionalizar sus productos"



"Transformar la educación para ponerla al servicio de esta nueva visión de desarrollo, impulsando en los niños y jóvenes la creatividad, la capacidad de innovar y de emprender"



"Capacitación para 400 mil trabajadores con el objetivo de que puedan formar parte de esta transformación productiva"



"Nueva estrategia de inserción internacional basada en la inteligencia comercial, con negociadores altamente capacitados"



"Creación de un fondo de 120 millones de dólares para generar los incentivos de política pública que hagan posible esta transformación"