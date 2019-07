Darío Pérez trató de “heladera” a Cosse

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En medio de la polémica por la composición de la fórmula del Frente Amplio, el diputado “rebelde” Darío Pérez (Liga Federal) dijo que la exprecandidata Carolina Cosse “no demostró un desarrollo político importante” y opinó que “es incapaz de transmitir una emoción”.

“Desde el punto de vista de las emociones la vi incapaz de transmitir una emoción y las elecciones no se ganan con un poste ni con una heladera, solo el 15% vota de forma racional, se gana por las emociones (...) A mí particularmente no me llena, pero además era representante de un sector del FA que ya está consolidado, ya sabemos lo que va a dar.”, dijo Pérez a Radio Montecarlo, en referencia al Movimiento de Participación Popular (MPP).

A su vez, Pérez cuestionó las declaraciones de Cosse, cuando dijo a Desayunos Informales que tuvo que “googlear” a la candidata Graciela Villar para ver su foto porque no la conocía. “Fue un veneno”, opinó Pérez sobre los comentarios que hizo la exprecandidata, tras no haber sido incluida dentro de la fórmula por decisión de Daniel Martínez.

Consultado sobre la polémica por el título de sicóloga social que decía tener Villar, Pérez declaró que “hubo una confusión en la corriente a la que se le llamaba popularmente psicóloga social” y le quitó mala intención al hecho que protagonizó.