Darío Pérez salió de barriada por el "NO" junto al intendente Enrique Antía

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El exdiputado frenteamplista Darío Pérez salió a repartir listas por el "NO" a la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración junto al intendente de Maldonado, Enrique Antía, este miércoles. Es el primer evento en que ambos políticos se muestran juntos desde que Pérez se alejó del Frente Amplio.

Como informó El País hace un mes, Pérez estaba muy cerca de los blancos y mantuvo algunas conversaciones con el intendente Antía para trabajar en un plan piloto para la recuperación de adictos que funcionaría dentro de la comuna.

Recordado como el “diputado rebelde” porque en 2018 dejó a su partido sin mayorías para votar la ley de financiación de partidos, Pérez estuvo 25 años en el Parlamento y se presentó dentro del Frente Amplio en la última elección, pero no logró suficientes votos para quedarse en la cámara.



El 9 de enero El País publicó una entrevista con el exfrenteamplista: “Al Frente Amplio no vuelvo, me sentí destratado”, fue su frase y en ese momento contó también que varios blancos y colorados fueron a intentar convencerlo para que se fuera con ellos.