Darío Pérez nuevamente bajo la lupa

El diputado "rebelde", como se lo conoce a Darío Pérez, desafió una vez más la disciplina partidaria al negarse a votar el impuesto a los jubilados militares y en el Frente Amplio no se oculta el malestar con el voto 50 dentro de la bancada.

"No es una noticia que nos alegre que un compañero de-soiga lo que la fuerza política decide y termine votando con la derecha no es de las cosas con la que estemos acostumbrados, ni que nos guste (…) Es realmente incomprensible que no haya levantado su mano para resolver este tema", reconoció a El País el secretario político del Frente Amplio Gonzalo Reboledo.

Se refirió puntualmente a una resolución de la Mesa Política que pedía aprobar el tributo y bajar el déficit de la Caja Militar que acumula unos US$ 500 millones al año. Pero también aludió a un mandato de la bancada que declaró al tema "asunto político".

Desde el punto de vista de Reboledo, la indisciplina "no pasará inadvertida" y la coalición "en algunas de sus instancias la abordará". "Para nosotros el tema de la Justicia y de la igualdad es un imperativo ético y creemos que está configurada una injusticia muy fuerte en lo que refiere a las jubilaciones de la Caja Militar. Esto el compañero Darío lo sabe perfectamente y prefirió mantener la injusticia y a nosotros nos parece que no debe pasar desapercibido", afirmó.

Reboledo agregó que no puede adelantar si se definirá algún tipo de sanción al diputado. "Puedo dar fe que hay muchos compañeros frenteamplistas muy molestos, pero no tengo la bola de cristal", afirmó. "No sé si se ha perforado la unidad, creo que el compañero no entendió lo que es la unidad y creo que actuó no teniendo en cuenta la unidad", subrayó.

Además dijo que las consecuencias de no haber llegado a las mayorías es que hay un sistema jubilatorio para el resto de la ciudadanía, donde se aporta por el 100% del salario y otros lo hacen solo por el 15%. En tanto, la no aprobación del proyecto constituye "un problema de caja", admitió Reboledo.

Por otro lado, el diputado comunista Gerardo Núñez opinó en diálogo con El País que el caso de Pérez "hay que analizarlo con tranquilidad" y "apostar a un escenario de diálogo". Consideró que aún no es momento de apelar a una sanción. "Creo que los aspectos disciplinarios operan cuando ya no hay más posibilidades de diálogo y de trabajo", remarcó.

Para el legislador, el problema "es político" y por lo tanto, la resolución para este inconveniente debe ser el diálogo. "Por más que el debate sea duro, creo que hay que seguir apostando al diálogo, al intercambio y al convencimiento político", insistió el diputado Nuñez.

Lo cierto es que al momento no se presentó a nivel de ningún sector del Frente Amplio un pedido formal para que el caso de Pérez sea analizado por el Tribunal de Conducta. Aunque, seguramente el tema será evaluado en la Mesa Política del próximo viernes. El organismo tampoco tomó el tema de oficio ayer durante su reunión habitual, según supo El País.

Los sectores y bases deberán evaluar si esta vez se remite el caso al Comité de Ética o evitan una confrontación justamente antes de que se remita el proyecto de ley de Rendición de Cuentas al Parlamento. Antes, cuando Pérez decidió votar el plan de vivienda de Unidad Popular, se optó por no sancionarlo. Según supo El País, el sector de Pérez —la Liga Federal— ya aclaró que si se toma alguna medida disciplinaria debe ser con todo el grupo, porque la decisión de no votar el impuesto a militares fue tomada en colectivo.

"No soy facho".

"Como no voy a votar este proyecto capaz alguno dice que soy facho y no lo soy. La libertad es y siempre ha sido para los que piensan diferente", aseguró Pérez en el Parlamento.

Además de considerar que el proyecto es inconstitucional, el diputado aseguró que "no está en el programa del Frente", no se discutió en el último Congreso y tampoco constituyó una promesa electoral.

Luego de citar al general Líber Seregni, uno de los fundadores del Frente Amplio, el diputado Pérez agregó que el presidente Tabaré Vázquez hace tres días dijo: "Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada".

"No tengo el síndrome de Estocolmo y quiero verdad y justicia, pero no voy a acompañar este impuesto. Solo si respetamos la Constitución podemos pedir que otros la respeten", argumentó Pérez.