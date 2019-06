Darío Pérez a Mujica: al vice lo elige el candidato

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Como “leyenda viviente”, “el personaje de la noche” y “un rebelde de verdad” fue presentado en un acto el diputado Darío Pérez. El voto 50, que le generó más de un dolor de cabeza al Frente Amplio (FA), no está dispuesto a “barrer debajo de la alfombra”, ni siquiera en plena campaña electoral.

Este martes un grupo de militantes que charlaban en una sala improvisada en el club Cordón, lo esperaba a la hora 20. El lugar estaba ambientado con fotos de Pérez, las banderas del Frente Amplio y de la Liga Federal, el sector que encabeza desde hace años. Entre el público se encontraba Marcelo Areco, dirigente de Peñarol, quien hace poco tiempo adhirió al grupo. “Solo los rebeldes cambian las cosas”, señala la consigna de la lista.

La “rebeldía” fue reivindicada por cada uno de los oradores: entre ellos Areco, el integrante del Secretariado del Frente Amplio José Antonio Maldonado y el dirigente Sebastián Rubino. Cuando le tocó hablar, Pérez bajó del escenario y pidió apagar unos focos que le molestaban la vista: “Estoy encandilado como una liebre”. De inmediato se escucharon las risas. Después de romper el hielo, Pérez contó su origen humilde en un barrio de Maldonado donde había “una canilla para todo el barrio”. Hizo política a partir de los 13 años por lo que dijo, en tono de broma: “Es la novia que más me ha durado en la vida”.

A diferencia de sus compañeros del Frente -que cuidan sus comentarios en campaña electoral para evitar roces internos-, Pérez no se calla a la hora de opinar. No tuvo problemas en transparentar la discusión que terminó por frustrar la candidatura a intendente de Daniel Martínez en 2010, cuando se terminó por apoyar a Ana Olivera.

“Cuando decidimos apoyar a (José) Mujica en su momento, pensábamos que Martínez podía ser un buen vicepresidente. Pero a Martínez luego le dieron un codazo y lo quisieron tirar para el costado. Hay gente que no le gusta que yo diga esto, pero lo tiraron para afuera de la carrera”, insistió.

El diputado “rebelde” consideró que hace 10 años Martínez podría haber sido intendente y ahora que tiene la posibilidad de elegir su vice no lo quieren dejar. Así dejó en claro que discrepa con Mujica, quien señaló a El País que los “votos pesan” a la hora de optar por el compañero de fórmula.

“La figura del vice va a ser importante y le voy llevar la contraria a uno de los líderes del FA. Sé que la cosa puede ser por voto, pero mucho más importante que eso es que el vice sea de confianza del presidente. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que al vicepresidente lo elija el presidente como fue con Tabaré (Vázquez) y con Mujica. Ahora que ya tiene la pelota abajo del brazo le dicen ‘ahora no te toca, cuando estaba yo sí me tocó, y cuando estaba el otro sí’”, señaló Pérez con ironía sobre las presiones que existen dentro de la coalición para definir la fórmula.

Además de sumarse a la polémica por la vice, Pérez dio las razones para respaldar a Martínez: “Decidimos apoyar a Daniel y no por su discurso, lo decimos claramente. Es por su accionar, porque fue sindicalista, porque fue empresario y conoce. Porque fue ministro y tuvo mucho que ver con el cambio de la matriz energética, porque dirigió lamentablemente y durante muy poco tiempo Ancap. Dejó las cosas planificadas pero sí después lo agarró alguien sin tino o sin la preparación todo se va al carajo”, agregó en alusión al exvicepresidente Raúl Sendic.

Otro de los argumentos para el respaldo a Martínez es que se resistió, cuando fue intendente, a las “presiones” por los repartos de cargo. “Te ponen de director aunque no sepas absolutamente nada de nada. Y está mal. Daniel no entregó ningún cargo de consuelo”, señaló. Sobre su gestión remarcó: “Logró enderezar una cosa que les puedo asegurar que era brava. Él, como es un hombre de partido, no lo va a decir”.

Adhesión

Areco dijo a El País que siempre militó en el Frente Amplio, pero decidió apoyar a Pérez por ser “un líder con principios que comprende lo que le está pasando a la gente” y “lo que hay que cambiar”.

La decisión de sumarse a las filas de los “rebeldes” la tomó este año, aunque hace muchos se identificaba con el Frente. “Cuando alguien no mide las consecuencias políticas si algo está bien y piensa en la gente, bueno ahí es cuando uno se siente cómodo”, afirmó.

FA ya tiene fecha para negociar fórmula

Dos días después de las internas se hará la primera reunión entre los principales sectores del Frente Amplio para definir la fórmula presidencial de cara a octubre, dijeron a El País fuentes políticas.

Hasta ahora las conversaciones fueron más que nada informales. También se hicieron consultas con el expresidente José Mujica, ya que lo visitaron varios dirigentes a su chacra de Rincón del Cerro.

El candidato favorito es Daniel Martínez, pero hasta ahora no ha participado de negociaciones. Consultado por El País, su asesor Eduardo “Lalo” Fernández dijo que “no tiene conversaciones con nadie acerca del tema de la vice” y negó que ya exista un acuerdo para que sea el propio Martínez el que defina a su compañero de fórmula, en consulta con el Movimiento de Participación Popular (MPP). “No se maneja ningún nombre y se resolverá a partir del 1° de julio”, indicó.

El País supo que en el encuentro que se piensa realizar entre los principales sectores del oficialismo se discutiría la fórmula en función del desempeño electoral de cada uno de los candidatos (Martínez, Carolina Cosse, Óscar Andrade y Mario Bergara) y de la votación de los diferentes sectores.

Además estarán sobre la mesa los acuerdos previos alcanzados en un Plenario para que la fórmula presidencial sea de carácter paritaria. En la reunión estarán presentes varios grupos, entre ellos el MPP, el Frente Líber Seregni, los socialistas y comunistas. Para que Cosse sea parte de la fórmula debe obtener una votación superior al 30% de los frenteamplistas que concurran a las urnas, según indicaron las fuentes consultadas. Por otro lado, las dos opciones que manejan en el MPP para el cargo de vice son las senadoras Patricia Ayala e Ivonne Passada, ambas con experiencia parlamentaria que permita negociar acuerdos interpartidarios.