Luego de hacer fracasar el impuesto a los militares que pretendía impulsar el Frente Amplio, el diputado de Liga Federal, Darío Pérez, habló esta mañana y dijo que si bien no fue "cómodo" no dar el voto para alcanzar el mínimo que se necesitaba para la aprobación, no quiso "afectar la Constitución".

El impuesto sería de aplicación a determinadas pasividades militares servidas por el Servicio de Retiros y Pensiones Militares (SRPM), y al ser un tributo necesitaba un mínimo de 50 votos.

En diálogo con Informativo Carve, Pérez reconoció que "no es cómodo lo que estoy haciendo ni humanamente ni políticamente". Y dijo que él ha votado "el 99,9% de las cosas que ha presentado el FA y voté algunas inconstitucionalidades. Algunas por ignorancia y otras por disciplina".

Dentro del Frente Amplio lo acusan de posicionarse por fuera de la coalición al punto que analizan sancionar al diputado “rebelde”.

"Creo que nosotros en el FA venimos haciendo macanas y en democracia las macanas se pagan", lanzó Pérez. Y señaló que tiene "altura" para parase "frente a esto, porque fui preso político y luché contra la dictadura".

Pérez opinó que "por incómodo que pueda resultar para algunos compañeros de izquierda", hubo "algunos" que "se confundieron", porque "una cosa es un contador que hace las cuentas" y otra cosa es "los que creen que esto del impuesto es verdad y justicia".

Consultado sobre la posibilidad de que el partido lo llame ante el Tribunal de Conducta, el diputado respondió: "Si me mandan al Tribunal de Conducta voy a decir que me quieren sancionar porque no quise afectar a la Constitución".

El diputado de Liga Federal argumentó que el impuesto propuesto era "absolutamente discriminatorio" y que "se hacía sobre el nominal", por lo que "algunos podrían llegar a no recibir un 48% de su sueldo".



Además, sostuvo que al tratarse de impuesto a su juicio "inconstitucional", en el futuro "seguramente traería detrás una catarata de juicios, como pasó con los judiciales".

"¿Qué es lo que está primero, la Constitución o la disciplina partidaria?", se preguntó Pérez.