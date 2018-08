Danilo Astori: "Uruguay es un país con mucha plata, pero hay que cuidarla"

El ministro de Economía, Danilo Astori, insistió hoy en el cuidado de los recursos y si bien dijo que Uruguay "es un país con mucha plata" afirmó que "hay que cuidarla porque es la garantía de la deuda".

Entrevistado por Informativo Carve, Astori dijo que la Rendición de Cuentas "tiene por lo menos que lograr el no incrementar el déficit que tenemos" porque hay un "problema macroeconómico importante". "Tenemos que hacer mucha fuerza, poner mucho empeño y convicción en hacer que el déficit no solo muestre una trayectoria descendente sino que sea manejable para que sea sostenible", dijo el ministro desestimulando a los diferentes actores que reclaman un aumento del gasto.

Pese a ello, Astori planteó que "Uruguay tiene una posición financiera envidiable. Es un país con mucha plata, pero hay que cuidarla porque es la garantía de la deuda". El país tiene ahora "las reservas internacionales más altas de su historia, acceso fluido a mercados extranjeros, grado inversor en todas las calificadoras importantes del mundo y un costo financiero comparativamente reducido", ahondó.

"Sueños de presidente"

Astori también se refirió a las elecciones de 2019. "No tengo sueños de ser presidente" dijo aunque aclaro que "si pudiera ayudar al Uruguay desde una responsabilidad de ese tipo lo haría encantado".



El ministro indicó que al momento no tiene "apuro en resolver" si participará de la campaña electoral o no y consideró que "hay una precocidad excesiva en esta campaña".



"Hoy lo primero no es la campaña ni mi candidatura, lo prioritario es el país. Estoy totalmente concentrado en el trabajo que tengo que hacer y que es muy intenso", insistió Astori.

Sus tareas en este momento son "combatir el desequilibrio fiscal y mantener a raya la inflación". "A un ministro de Economía en este momento le tiene que importar solamente el Uruguay", dijo.



Además aseguró que la reunión que mantuvo con el senador José Mujica no fue para tratar las candidaturas sino para intercambiar "opiniones sobre la situación política" del país. "Finalmente (la conversación) trascendió públicamente y se le dio otro sentido que no tenía".

UPM y las críticas.

El ministro respondió a las críticas contra la instalación de UPM, a las que se sumó Un Solo Uruguay y aseguró que la segunda planta de UPM se va a instalar en una zona "muy vacía" de Uruguay: "vacía de gente y empobrecida. Esto va a generar un efecto positivo en términos de actividad".



Esta planta va a generar "empleo, potenciación de la vida social y de la convivencia en esa zona, que me parece muy importante. Uruguay se beneficia con la instalación de la planta", aseguró el ministro.



"Es una máquina de generar exportaciones al exterior. Se va a registrar un incremento impositivo, unos 130 millones de dólares al año de impuestos adicionales aproximadamente", explicó.

Pili

Según Astori, la salida para la empresa láctea Pili es encontrar un un inversor que le permita "salir de una situación económica y patrimonialmente muy comprometida".



Además indicó que "estamos trabajando con (Ernesto) Murro, (Víctor) Rossi, (Carolina) Cosse, el Ministerio de Ganadería y la secretaría de Presidencia para atenuar efectos que no le harían bien a mucha gente en Paysandú".