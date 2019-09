Danilo Astori niega implosión del Frente Líber Seregni

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sin Alianza Progresista y sin el Nuevo Espacio, el Frente Líber Seregni “sigue vivo”. Ese fue el mensaje del ministro de Economía Danilo Astori ayer durante un acto de incorporación de dirigentes.

“Hay Frente Líber Seregni para rato”, dijo con la voz en alto. “Más vivo que nunca”, aseguró que está el bloque frente a un grupo de dirigentes que se incorporaban o reintegraban al sector, entre ellos el exdirector de Educación Juan Pedro Mir, el director de Casinos Javier Cha, el cantante Jorge Nasser y la periodista Daiana Abracinskas. Aplausos y más aplausos se escucharon en la sede del sector. “El Frente Líber Seregni no dejó de existir y quien diga que implosionó, como he leído insistentemente, no sabe lo que es el Frente Líber Seregni y no entiende lo que es el Frente Líber Seregni”, concluyó.



Astori admitió que el bloque creado hace diez años “podrá no tener hoy a los sectores que originalmente pertenecieron al mismo”, pero reafirmó que “está Asamblea Uruguay como depositaria”. Además se comprometió a fortalecerlo más allá de la experiencia electoral, tras la salida de Alianza Progresista, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Banderas de Líber.



Con el Nuevo Espacio tampoco hubo acuerdo, porque Astori se opone a la alianza que alcanzó el sector de Rafael Michelini con el diputado de la Liga Federal Darío Pérez. A su vez, descartó sumarse al bloque Progresistas, que viene posicionando al exprecandidato Mario Bergara como renovación.



“El Frente Líber Seregni es un concepto, no es una búsqueda de conveniencia electoral para retener o buscar nuevos cargos”, aseguró en alusión a sus exsocios del bloque que había funcionado coordinadamente en el Parlamento.



Sobre la salida de Alianza Progresista, Astori declaró que no solo hizo un acuerdo sino que decidió compartir una lista con Bergara. En el caso del Nuevo Espacio aclaró que “no pueden tener acuerdos políticos con una organización que ha hecho alianza con el diputado Darío Pérez”.



Astori se mostró “muy alejado” de la conducta del diputado rebelde. “Marco una discrepancia muy profunda en términos de disciplina partidaria”, afirmó. En ese sentido, indicó que queda sin efecto un acuerdo electoral con el Nuevo Espacio. “No es que meramente, como señala nuestro compañero Rafael Michelini, sea que Darío Pérez va a votar el Nuevo Espacio, sino que va a integrar la lista”, dijo. El diputado de la Liga Federal será tercer candidato al Senado. “Es un paso que no podemos ignorar y por eso de ahora en adelante tampoco el Nuevo Espacio va a integrar el Frente Líber Seregni”, señaló.



Explicó que no prosperó un acuerdo con Progresistas (Bergara, Álvaro García, Cristina Lustemberg y Fernando Amado) por “actitudes” y “juicios” de quienes están al frente de sublema.

Danilo Astori durante conferencia. Foto: Darwin Borrelli

“Hay algunos criterios de conducta que no nos gustaron y por lo tanto no queríamos dar la señal de que teníamos acuerdos con esos procedimientos”, afirmó. El líder de Asamblea dijo no compartir los procedimientos con los que se trató el ingreso de Alianza Progresista, ni de parte del sector de la ministra Liliam Kechichian ni del bloque Progresistas.



De todos modos, no quiso profundizar sobre el tema para “no alimentar una polémica interna”. Astori se mostró “preocupado” por el tiempo que le ha dedicado el Frente Amplio a discutir de sublemas. “Esta campaña electoral tiene la novedad de que hay una fragmentación como nunca hubo antes. Hay mucha crispación”, señaló.



De hecho, Asamblea Uruguay sigue negociando un sublema al Senado con la Vertiente Artiguista. “Nosotros también estamos buscando la posibilidad de un acuerdo de este tipo, no puedo decir porque no hemos oficializado”, admitió.



Astori señaló que de alguna forma se pierde tiempo con negociaciones internas antes de salir a hablar con la gente y convencer. Reconoció que la economía es una preocupación de la población y “el principal problema del país es el empleo”.



El ministro consideró que la próxima elección es un desafío para el sector que tiene 25 años y es asumido con “mucha confianza y con mucha fe”. “Como uruguayo y como frenteamplista, quisiera que termináramos cuanto antes con estas negociaciones por sublemas y nos pongamos a trabajar, conversar con la gente y escucharla”, acotó.