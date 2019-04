Danilo Astori: "No hemos sabido manejar la calidad del gasto público"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Danilo Astori, ministro de Economía, habló este lunes por la tarde en un acto del Frente Líber Seregni, donde también estuvieron la ministra de Turismo Liliam Kechichian y el senador frenteamplista Rafael Michelini.

El ministro de Economía recordó la creación fundacional del Frente Líber Seregni (FLS): "Decíamos que no se trataba de una mera alianza electoral. Arrancamos bastante fuerte y después terminamos con una debilidad orgánica que tenemos que superar. Tengo la convicción de que seguimos compartiendo una visión común como FLS".

Astori sostuvo que "lo primero que queremos hacer en el Uruguay de hoy es defender a la política que la han venido hiriendo por corrupción, por demagogia o por superficialidades".

"Para cambiar al mundo también hay que saber cambiar la realidad. Nadie puede cambiar lo que no conoce. Queremos una América Latina que sea capaz de pararse frente a los casos de corrupción", agregó.

Asimismo, añadió que quieren "un Uruguay donde se reconozcan los logros de los 15 años de los gobiernos del Frente Amplio".

"Crecimos como nunca" y "para bien", señaló, y recalcó: "Durante estos 15 años hemos conocido avances culturales como nunca habíamos visto".

Sin embargo, también fue autocrítico: "Sabemos que hicimos cosas mal. No hemos sabido manejar la calidad del gasto público. No avanzamos suficiente en seguridad y educación. La corrupción llegó también a nosotros y no la podemos permitir. No hay corrupción grande o chica, hay corrupción".

Por último, sostuvo que "Daniel Martínez es el mejor candidato del Frente Amplio" para las próximas elecciones. Destacó su gestión en Ancap y en la IMM donde "ha sabido conducir el gobierno de Montevideo".